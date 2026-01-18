scorecardresearch
 
विराट कोहली ने कीवी बल्लेबाज को धक्का देकर पवेलियन भेजा, दिल छू लेगा ये VIDEO

डेरिल मिचेल का भारत के खिलाफ शानदार प्रदर्शन जारी है. मिचेल ने इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भी शतकीय पारी खेली. यह भारतीय टीम के खिलाफ दाएं हाथ के बैटर डेरिल मिचेल का चौथा ओडीआई शतक रहा.

डेरिल मिचेल ने इंदौर वनडे में शतक जड़ा. (Photo: AP)
इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में रविवार (18 जनवरी) को खेले गए वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में डेरिल मिचेल का जलवा देखने को मिला. न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मिचेल ने भारत के खिलाफ इस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा. मिचल ने 131 गेंदों पर 137 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 15 चौके और तीन छक्के शामिल रहे.

डेरिल मिचेल का भारत के खिलाफ ये चौथा और लगातार दूसरा ओडीआई शतक रहा. इससे पहले मिचेल ने राजकोट वनडे में नाबाद 131 रन बनाए थे. मिचेल को इंदौर वनडे में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आउट किया, जिसके बाद वो पवेलियन की ओर लौटने लगे. इसी दौरान बाउंड्री के पास खड़े विराट कोहली ने पहले तो तालियां बजाकर मिचेल का उत्साहवर्धन किया. फिर मजाकिया अंदाज में कोहली ने उन्हें हल्का सा धक्का देकर मैदान से बाहर किया.

भारतीय गेंदबाजों को खूब परेशान करने वाले डेरिल मिचेल के साथ कोहली का यह हल्का-फुल्का पल कैमरे में कैद हो गया. मिचेल के शतक के अलावा ग्लेन फिलिप्स ने भी इंदौर ओडीआई में शतक जड़ा. फिलिप्स ने 88 गेंदों पर 106 रन बनाए. फिलिप्स ने 9 चौके और 3 छक्के जड़े. दोनों ने मिलकर भारत के खिलाफ रनों की बरसात करते हुए चौथे विकेट के लिए 186 बॉल पर 219 रनों की साझेदारी की.

डेरिल मिचेल-ग्लेन फिलिप्स के शतकों की बदौलत न्यूजीलैंड ने इंदौर वनडे में निर्धारित 50 ओवरों में 8 विकेट पर 337 रन बना दिए.  भारत की ओर से तेज गेंदबाजों अर्शदीप सिंह ने 3/63 और हर्षित राणा ने 3/84 के आंकड़े लिए, जबकि बाकी गेंदबाजों को कुछ खास सफलता नहीं मिली.

डेरिल मिचेल ने तीन मैचों की इस ओडीआई सीरीज में 2 शतकों और 1 अर्धशतक की मदद से 352 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 176.00 और स्ट्राइक रेट 110.34 रहा. मिचेल अब तीन मैचों की किसी भी द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कीवी बल्लेबाज बन गए हैं.

