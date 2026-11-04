IND vs NZ: 6,6,6,6...गेंदबाज ने बल्ले से मचाया हाहाकार! 11वें नंबर पर उतरकर खेली विस्फोटक पारी, 23 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले जा रहे पहले वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला. भारतीय गेंदबाजों के दमदार स्पेल के आगे कीवी टीम 146 रनों पर 9 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी.

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तभी 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि हर कोई देखता रह गया. टिकनर ने महज 23 गेंदों में 1 चौके और 4 छक्कों की मदद से 34 रनों की आतिशी पारी खेलकर वनडे क्रिकेट का एक बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

अपनी इस आक्रामक पारी के दौरान ब्लेयर टिकनर ने अर्शदीप सिंह के आखिरी ओवर में तीन छक्के जमाए. इसके साथ ही वह वनडे इतिहास में 11वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए एक पारी में सबसे ज्यादा 4 छक्के जड़ने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

टिकनर से पहले यह करिश्मा सिर्फ पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर (इंग्लैंड के खिलाफ 4 छक्के, 2016) और नसीम शाह (न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 छक्के, 2025) ही कर पाए थे. अब इस एलीट लिस्ट में ब्लेयर टिकनर का नाम भी शामिल हो गया है.

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शेन बॉन्ड का 23 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

न्यूजीलैंड के लिए 11वें नंबर पर खेलते हुए एक वनडे पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अब तक पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज शेन बॉन्ड के नाम दर्ज था. बॉन्ड ने 11 जनवरी 2003 को भारत के खिलाफ ही ऑकलैंड में 3 छक्के जड़े थे. अब 23 साल बाद ब्लेयर टिकनर ने 4 छक्के ठोककर अपनी ही टीम के दिग्गज का रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है.

इसके अलावा क्रिस प्रिंगल (2 छक्के, बनाम वेस्टइंडीज, 1994) और ट्रेंट बोल्ट (2 छक्के, बनाम श्रीलंका, 2015) भी इस खास लिस्ट में शामिल रहे हैं. लेकिन अब ब्लेयर टिकनर ने 4 छक्के ठोककर नया कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है.

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न्यूजीलैंड ने बनाए 185 रन

इसी काउंटर-अटैकिंग पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रनों के फाइटिंग टोटल तक पहुंचने में कामयाब रही. कीवी टीम की ओर से टिम सीफर्ट ने 38 और ग्लेन फिलिप्स ने 30 रन बनाए. वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटकाए, जबकि गुरनूर बरार को 3 और अंशुल कंबोज को 2 सफलताएं मिलीं.

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