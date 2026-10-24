scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पूरा देश तुम पर भरोसा करता है...', कोच गंभीर ने कैसे बदल दिया तिलक वर्मा का खेल? जीत के बाद हुए इमोशनल!

भारत को नमन धीर के रूप में छठा झटका लगा तो जीत की उम्मीदें लगभग खत्म सी हो गई थी. लेकिन इसके बाद नाबाद 59 रनों की साझेदारी कर तिलक वर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी ने भारत को एक यादगार जीत दिला दी.

Advertisement
X
तिलक ने बदला मैच का रुख. (PHOTO: AFP/AP)
तिलक ने बदला मैच का रुख. (PHOTO: AFP/AP)

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया. 

एक समय टीम इंडिया के 5 विकेट जल्दी गिर गए थे और मैच पूरी तरह संकट में था. ऐसे में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी शानदार और समझदारी भरी पारी से हारी हुई बाजी पलट दी. तिलक वर्मा की इस पारी की हर कोई तारीफ कर रहा है. 

मैच के बाद तिलक ने अपनी इस दमदार पारी और ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई उस बातचीत का खुलासा किया, जिसने मैदान पर उनका हौसला बढ़ाया. कोच गौतम गंभीर के साथ हुई उनकी बातचीत के बारे में बात करते हुए वह थोड़े भावुक नजर आए.

सम्बंधित ख़बरें

IND vs NZ 2nd T20I
तिलक-नीतीश ने बल्ले से मचाई तबाही, न्यूजीलैंड के जबड़े से छीनी जीत, किया कुछ ऐसा कि पलट गया मैच!
Vaibhav Sooryavanshi Out in India vs New Zealand 2nd T20I 2026
वैभव आए और गए... नहीं चला बल्ला, रास नहीं आया नंबर-3
India New Zealand Second T20
Tilak और Nitish की धमाकेदार साझेदारी से जीता भारत
Tilak Varma
तिलक वर्मा ने फील्डिंग में बना दिया वर्ल्ड रिकॉर्ड, इस खिलाड़ी को पछाड़ा
India vs New Zealand 2nd T20
IND vs NZ: भारत के पास PAK को पछाड़ दुनिया की नंबर-1 टीम बनने का मौका

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद बात करते हुए तिलक वर्मा ने इमोशनल अंदाज में बताया कि जब टीम के लगातार विकेट गिर चुके थे, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था. तिलक ने खुलासा किया कि मैच से ठीक पहले मेरी बात कोच गौतम सर और सीतांशु कोटक सर से हुई थी. 

Advertisement

उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि हम सब तुम पर और पूरा देश तुम पर भरोसा करता है. अगर तुम अंत तक क्रीज पर टिके रहे तो मैच जिताकर लौटोगे. बस यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं खेल को जितना हो सके अंत तक ले जाना चाहता था.

तिलक ने नमन धीर के साथ हुई साझेदारी का जिक्र करते हुए बताया कि पिच थोड़ी धीमी थी, इसलिए उन्होंने और नमन ने स्पिनर्स के खिलाफ बाउंड्री मारने के साथ-साथ दौड़कर रन चुराने की रणनीति बनाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने और नमन ने 4-5 बार दो-दो रन लिए, जो टीम के लिए बहुत अहम साबित हुए. 

इसके बाद अंत में नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर उन्होंने मैच को फिनिश किया. तिलक ने हंसते हुए कहा कि आज मैदान पर हैदराबाद के लड़के (नीतीश और वह खुद) का जलवा देखने को मिला, और उन्हें बेहद खुशी है कि वे टीम को जीत दिला पाए.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दलित छात्र को बीफ खाने पर मिलते थे ताने, आत्महत्या के मामले में 2 नाबालिग गिरफ्तार |
    3 नवंबर को होगी स्पेशल TET की परीक्षा, कब जारी होगा एडमिट कार्ड? |
    5 साल का प्रीमियम... जीवनभर मिलेगी इनकम, LIC की गजब है ये स्‍कीम! |
    Uditi Singh Dating Crickter: TV हीरो से ब्रेकअप, क्रिकेटर को डेट कर रही हसीना! शरमाते हुए खोला सीक्रेट |
    टाइगर श्रॉफ पर हमले की साजिश का इंदौर कनेक्शन... सोनीपत का इंजीनियर प्रांजल परदेशीपुरा से हिरासत में, मुंबई क्राइम ब्रांच की रेड |
    रामलीला मैदान की रैली टालने के लिए व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखा लेटर |
    जयपुर पंचायत चुनाव में बवाल! फर्जी वोटिंग के आरोप पर दो गुट भिड़े, जमकर चली लाठियां-VIDEO |
    Aishwarya-Aradhya Twinning: भतीजे के बर्थडे में ऐश्वर्या ने की बेटी संग ट्विनिंग, मां की परछाई लगीं आराध्या, PHOTOS |
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में 3 आरोपी 28 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए |
    क्या सीमेंट की भी होती है एक्सपायरी डेट? कैसे चेक करें क्वालिटी
    Advertisement