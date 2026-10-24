'पूरा देश तुम पर भरोसा करता है...', कोच गंभीर ने कैसे बदल दिया तिलक वर्मा का खेल? जीत के बाद हुए इमोशनल!

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 2-0 की मजबूत बढ़त बना ली है. न्यूजीलैंड द्वारा दिए गए 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया.

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एक समय टीम इंडिया के 5 विकेट जल्दी गिर गए थे और मैच पूरी तरह संकट में था. ऐसे में युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपनी शानदार और समझदारी भरी पारी से हारी हुई बाजी पलट दी. तिलक वर्मा की इस पारी की हर कोई तारीफ कर रहा है.

मैच के बाद तिलक ने अपनी इस दमदार पारी और ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई उस बातचीत का खुलासा किया, जिसने मैदान पर उनका हौसला बढ़ाया. कोच गौतम गंभीर के साथ हुई उनकी बातचीत के बारे में बात करते हुए वह थोड़े भावुक नजर आए.

प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद बात करते हुए तिलक वर्मा ने इमोशनल अंदाज में बताया कि जब टीम के लगातार विकेट गिर चुके थे, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा था. तिलक ने खुलासा किया कि मैच से ठीक पहले मेरी बात कोच गौतम सर और सीतांशु कोटक सर से हुई थी.

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उन्होंने मुझसे एक ही बात कही थी कि हम सब तुम पर और पूरा देश तुम पर भरोसा करता है. अगर तुम अंत तक क्रीज पर टिके रहे तो मैच जिताकर लौटोगे. बस यही बात मेरे दिमाग में चल रही थी और मैं खेल को जितना हो सके अंत तक ले जाना चाहता था.

Another close finish on the cards at Hagley Oval ⏳ Updates ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/GCgdliISJK — BCCI (@BCCI) October 24, 2026

तिलक ने नमन धीर के साथ हुई साझेदारी का जिक्र करते हुए बताया कि पिच थोड़ी धीमी थी, इसलिए उन्होंने और नमन ने स्पिनर्स के खिलाफ बाउंड्री मारने के साथ-साथ दौड़कर रन चुराने की रणनीति बनाई. उन्होंने कहा कि उन्होंने और नमन ने 4-5 बार दो-दो रन लिए, जो टीम के लिए बहुत अहम साबित हुए.

इसके बाद अंत में नीतीश कुमार रेड्डी के साथ मिलकर उन्होंने मैच को फिनिश किया. तिलक ने हंसते हुए कहा कि आज मैदान पर हैदराबाद के लड़के (नीतीश और वह खुद) का जलवा देखने को मिला, और उन्हें बेहद खुशी है कि वे टीम को जीत दिला पाए.



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