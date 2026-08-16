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मुंबई में घर पर मृत मिला नौसेना का जवान, पत्नी और दो बच्चों की भी मौत

मुंबई में एक दर्दनाक घटना की जानकारी मिली है, जहां एक नाविक और उसके दो बच्चे घर पर मृत पाए गए हैं. शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि नाविक ने आत्महत्या की है.

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इस घटना को लेकर भारतीय नौसेना का बयान भी सामने आया है. (Photo: ITG)
इस घटना को लेकर भारतीय नौसेना का बयान भी सामने आया है. (Photo: ITG)

मुंबई के नेवी नगर से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक नाविक और उसके दो बच्चों (2 महीने और 3 साल) की उनके घर पर मौत हो गई. 

शुरुआती जांच के आधार पर माना जा रहा है नाविक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है, और पत्नी व बच्चों की मौत जहर खाने से हुई है. शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है.

वहीं इस घटना को लेकर भारतीय नौसेना का बयान भी सामने आया है. भारतीय नौसेना ने बताया कि कोलाबा के नेवी नगर में हुई एक दुखद घटना में, 15 अगस्त को भारतीय नौसेना का एक नाविक अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अपने घर पर मृत पाया गया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और भारतीय नौसेना इसमें हर संभव मदद दे रही है.

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इस बीच रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और पांच बार के TMC विधायक आशीष बनर्जी का  टीएमसी कार्यालय में शव फंदे से लटका मिला. मौके से एक कथित सुसाइड नोट भी बरामद किया गया.

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इसके बाद पूर्व TMC विधायक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. पुलिस ने बतायता कि फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है. वहीं आशीष बनर्जी को ममता बनर्जी का बेहद ही खास माना जाता था. सुसाइड नोट में किसी को भी मौत के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है. 

नोट:- अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.

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