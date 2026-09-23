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ग‍िल, बुमराह, स‍िराज को दिया जाएगा ODI ब्रेक? न्यूजीलैंड सीरीज से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने दी हिंट

भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने न्यूजीलैंड सीरीज से पहले संकेत द‍िया है कि कुछ ख‍िलाड़‍ियों को व्हाइट बॉल क्रिकेट से ब्रेक दिया जाएगा, ताकि ये ख‍िलाड़ी न्यूजीलैंड संग टेस्ट सीरीज के लिए तैयार कर सकें.

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टीम इंडिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों को ODI से ब्रेक मिल सकता है (Photo: PTI)
टीम इंडिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों को ODI से ब्रेक मिल सकता है (Photo: PTI)

न्यूजीलैंड दौरे पर टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों को वनडे क्रिकेट से ब्रेक मिल सकता है. हेड कोच गौतम गंभीर ने संकेत दिया है कि टेस्ट की तैयारी के लिए बल्लेबाजों को व्हाइट-बॉल क्रिकेट से हटाकर पर्याप्त समय देना जरूरी होगा.

भारत को न्यूजीलैंड दौरे पर 12 मुकाबले खेलने हैं. पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला 16 नवंबर को तौरंगा में होगा, जबकि पहला टेस्ट 19 नवंबर से वेलिंगटन में शुरू होगा. यानी वनडे खत्म होने के सिर्फ तीन दिन बाद टेस्ट मैच होगा.

गंभीर ने ज‍ियोहॉटस्टार से कहा कि टी20 से वनडे में जाना आसान है, लेकिन 50 ओवर के क्रिकेट से पांच दिन के टेस्ट मैच में इतनी जल्दी बदलाव चैलेंज‍िंग होता है. ऐसे में टेस्ट की तैयारी के लिए बल्लेबाजों को व्हाइट-बॉल क्रिकेट से ब्रेक देना पड़ सकता है.

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संभावना है कि शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जैसे प्रमुख बल्लेबाजों के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, रवींद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी को भी कुछ वनडे मुकाबलों से आराम दिया जा सकता है. दो टेस्ट की सीरीज से पहले खिलाड़ियों के पास तैयारी के लिए सिर्फ दो दिन का समय होगा.

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तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी कम होंगे

गंभीर ने यह भी माना कि आने वाले समय में क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कम होती जाएगी. उन्होंने कहा कि कोच और सेलेक्टर्स ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को तीनों फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में निरंतरता महत्वपूर्ण है. लेकिन लगातार बढ़ते शेड्यूल और खिलाड़ियों के वर्कलोड को देखते हुए स्पिन और तेज गेंदबाजों को भी रोटेट करना पड़ेगा.

गंभीर ने टेस्ट क्रिकेट की अहमियत पर भी जोर दिया. उनका कहना था कि मजबूत टेस्ट क्रिकेट खेलने वाला देश ही मजबूत क्रिकेटिंग नेशन होता है. उन्होंने साफ कहा कि रेड-बॉल क्रिकेट अभी भी टीम की प्राथमिकता है.

2027 वर्ल्ड कप के लिए हार्दिक-बुमराह अहम
वेस्टइंडीज के खिलाफ 27 सितंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से भारत 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू करेगा. इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह एशियन गेम्स की ड्यूटी के कारण नहीं हैं, जबकि हार्दिक पंड्या अभी वनडे में 10 ओवर गेंदबाजी करने के लिए फिट नहीं हैं.

गंभीर ने दोनों को 2027 वर्ल्ड कप के लिए बेहद अहम बताया. उन्होंने कहा कि बुमराह और हार्दिक जैसे खिलाड़ी बहुत कम टीमों के पास हैं, जो गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी में भी बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं.

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हार्दिक के लिए उन्होंने गेम टाइम को खास तौर पर जरूरी बताया. आईपीएल के बाद उन्होंने ज्यादा क्रिकेट नहीं खेला है. गंभीर के मुताबिक अगर लक्ष्य सिर्फ 50 ओवर का क्रिकेट है तो हार्दिक को पर्याप्त मैच खेलने होंगे. वर्ल्ड कप में जाने से पहले उनकी लय और मैच प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां कोई 'अगर-मगर' नहीं चलेगा.

गिल की कप्तानी पर गंभीर का भरोसा
गंभीर ने वनडे कप्तान शुभमन गिल की भी तारीफ की. उन्होंने कहा कि गिल समय के साथ बेहतर हो रहे हैं और उनके लिए यह अच्छी बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अभी वनडे टीम में मौजूद हैं, जो मैदान के अंदर और बाहर उनकी मदद कर सकते हैं. गंभीर ने माना कि भारतीय क्रिकेट में किसी खिलाड़ी को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना हमेशा मुश्किल होता है. युवा कप्तान के तौर पर यह फैसला लेना और भी चुनौतीपूर्ण है. हालांकि, उनके मुताबिक गिल ने अभी तक सभी बॉक्स टिक किए हैं.

गिल का वनडे में हालिया दौर आसान नहीं रहा है. भारत को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया (विदेश) और न्यूजीलैंड (घर) के खिलाफ वनडे सीरीज में हार मिली है. गंभीर को भरोसा है कि गिल ने सही चीजें की हैं और आगे चीजें बदलेंगी.

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दो साल में उतार-चढ़ाव भरा सफर
हेड कोच के तौर पर दो साल पूरे कर चुके गंभीर ने अपने कार्यकाल को उतार-चढ़ाव वाला बताया. उनकी कोचिंग में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन घर में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हार भी मिली. गंभीर ने कहा कि इस जिम्मेदारी के साथ सफलता और असफलता दोनों आती हैं और उनके हिस्से भी उतार-चढ़ाव रहे हैं.
 

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