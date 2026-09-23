मिंकू की टेंशन का राज जानकर मोनू के उड़े होश! चुटकुले पढ़ हो जाएंगे लोटपोट!

>मिंकू दुखी था.

मोनू ने पूछा- क्यों टेंशन मे हो?

मिंकू-यार एक दोस्त को प्लास्टिक सर्जरी के लिए 2 लाख दिए,

अब उसे पहचान नहीं पा रहा हूं...!

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>टिल्लू- पापा मुझे एक लड़की पसंद है,

मैं उससे शादी करना चाहता हूं..

पापा- क्या वो भी तुझे पसंद करती है?

टिल्लू- हां जी हां..

पापा- जिस लड़की की पसंद ऐसी हो मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता!!

>एक बुढ़िया अम्मा को एक भिखारी मंदिर के बाहर मिला...

भिखारी - भगवान के नाम पर कुछ दे दो मां जी,

चार दिन से कुछ नहीं खाया.

बुढ़िया अम्मा 500 का नोट निकालते हुए बोली - 400 खुले हैं?

भिखारी - हां हैं मां जी

बुढ़िया अम्मा - तो उससे कुछ लेकर खा लेना!

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>एक बच्चा रो रहा था.

उसके पिता ने रोने का कारण पूछा.

बच्चा बोला - दस रुपये दो, तब बताऊंगा .

पिता ने बेटे को दस रुपये दे दिए और कहा - अब बताओ बेटे ! तुम क्यों रो रहे थे ?

बच्चा बोला - मैं तो दस रुपये के लिए ही रो रहा था...

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>गोलू ने100 नंबर पर कॉल किया- सर मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है

पुलिस- अरे कौन दे रहा है?

गोलू- सर बिजली वाले बार-बार कह रहे हैं कि अगर बिल नहीं भरा तो काट देंगे...

>बच्चा - मम्मा क्या मैं भगवान की तरह दिखता हूं ?

मम्मी - नहीं , पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा.

बच्चा - क्योंकि मम्मा मैं कहीं भी जाता हूं तो सब यही कहते हैं कि हे भगवान फिर आ गया !

(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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