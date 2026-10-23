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डेब्यू मैच में ही फंस गया बांग्लादेशी स्पिनर, ICC ने संदिग्ध एक्शन पर लिया एक्शन

अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में बांग्लादेश को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा. यह ओडीआई ट्राई सीरीज में टीम की लगातार दूसरी हार थी. इससे पहले उसे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी शिकस्त मिली थी. ऐसे में बांग्लादेशी टीम का अभियान निराशाजनक रहा है, जबकि अलिस अल इस्लाम के लिए अब व्यक्तिगत तौर पर भी एक्शन की जांच बड़ी चुनौती बन गई है.

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अलिस अल इस्लाम के एक्शन पर मचा बला, आईसीसी ने की कार्रवाई. (Photo: ACB)
अलिस अल इस्लाम के एक्शन पर मचा बला, आईसीसी ने की कार्रवाई. (Photo: ACB)

बांग्लादेश के ऑफ स्पिनर अलिस अल इस्लाम का वनडे करियर शुरू होते ही मुश्किलों में घिर गया है. अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआई डेब्यू करने वाले अलिस की गेंदबाजी एक्शन को संदिग्ध बताया गया है. अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के मानकों के तहत उनके बॉलिंग एक्शन की स्वतंत्र जांच होगी.

29 वर्षीय अलिस अल इस्लाम ने 21 अक्टूबर को शारजाह में ओडीआई डेब्यू किया था. अफगानिस्तान के विरुद्ध इस मुकाबले में उन्होंने 8.3 ओवर्स की गेंदबाजी में 47 रन खर्च किए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला. मैच अधिकारियों ने उनकी गेंदबाजी एक्शन की वैधता पर चिंता जताई, जिसके बाद आईसीसी ने जांच की प्रक्रिया शुरू की है.

कहां होगी एक्शन की जांच?
अलिस अल इस्लाम के बॉलिंग एक्शन का आकलन आईसीसी से मान्यता प्राप्त परीक्षण केंद्र में किया जाएगा. इस जांच से पता चलेगा कि गेंदबाजी करते समय उनकी कोहनी सीधी होने की सीमा निर्धारित नियमों के भीतर है या नहीं. आईसीसी के नियमों के अनुसार, गेंद छोड़ने की प्रक्रिया में कोहनी का विस्तार 15 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए.

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हालांकि, संदिग्ध एक्शन की शिकायत होने का मतलब यह नहीं है कि गेंदबाज दोषी साबित हो गया है. अंतिम फैसला स्वतंत्र जांच के नतीजों के आधार पर होगा. आकलन पूरा होने तक अलिस अल इस्लाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में गेंदबाजी जारी रख सकते हैं. 

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अलिस अल इस्लाम घरेलू क्रिकेट में अपनी रहस्यमयी स्पिन और कैरम बॉल के लिए जाने जाते हैं. बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में उन्होंने 35 मैचों में 39 विकेट लिए हैं. वहीं, लिस्ट-ए क्रिकेट में उनके नाम पर 20 मैचों में 35 विकेट दर्ज हैं. इस फॉर्मेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 21 रन देकर 6 विकेट रहा है.

अलिस अल इस्लाम नेआइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले के दौरान अपना टी20 इंटरनेशनल डेब्यू भी किया था. ओडीआई में डेब्यू के बाद एक्शन पर उठे सवाल अब उनके अंतरराष्ट्रीय करियर के लिए अहम हो गए हैं.

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