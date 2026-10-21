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स्टीव स्मिथ बने 11 हजारी, रिकी पोंटिंग-एलन बॉर्डर की बराबरी कर डाली, बनाया इतिहास

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गकेबरहा टेस्ट में 11,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए. वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और दुनिया के 12वें बल्लेबाज हैं. स्मिथ ने 226 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की. हालांकि, उनके इस रिकॉर्ड के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 99 रन पर सिमट गई.

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गकेबरहा में दूसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने 11,000 टेस्ट रन पूरे किए (Photo: AP)
गकेबरहा में दूसरे टेस्ट में स्टीव स्मिथ ने 11,000 टेस्ट रन पूरे किए (Photo: AP)

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ गकेबरहा में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दौरान स्मिथ ने 11,000 टेस्ट रन पूरे कर लिए.

वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलिया के तीसरे और दुनिया के 12वें बल्लेबाज बन गए हैं. हालांकि, स्मिथ के इस व्यक्तिगत रिकॉर्ड के बीच ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली पारी में महज 99 रन पर सिमट गई. इसके बाद साउथ अफ्रीका ने उसको फॉलोऑन दिया. 

37 साल के स्मिथ ने सेंट जॉर्ज पार्क में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान 88 गेंदों पर 28 रन बनाए. उनकी पारी में दो चौके शामिल रहे. वियान मुल्डर ने उन्हें बोल्ड करके पवेलियन भेजा. स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर की 226वीं पारी में 11 हजार रन का आंकड़ा छुआ. वह इस उपलब्धि तक सबसे कम पारियों में पहुंचने वाले बल्लेबाजों की सूची में पांचवें स्थान पर हैं.

पोंटिंग और बॉर्डर के खास क्लब में स्मिथ
11 हजार टेस्ट रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों में स्मिथ से पहले रिकी पोंटिंग और एलन बॉर्डर यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं. पोंटिंग ने अपने टेस्ट करियर में 13,378 रन बनाए, जबकि बॉर्डर के नाम 11,174 रन दर्ज हैं.

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सबसे कम पारियों में 11 हजार टेस्ट रन पूरे करने का रिकॉर्ड श्रीलंका के कुमार संगकारा के नाम है. उन्होंने 208 पारियों में यह आंकड़ा छुआ था. वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा 213 पारियों के साथ दूसरे स्थान पर हैं. पोंटिंग ने 222, जबकि भारत के सचिन तेंदुलकर ने 223 पारियों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

स्मिथ ने 226 पारियों में 11 हजार रन पूरे कर राहुल द्रविड़ और साउथ अफ्रीका के जैक्स कैलिस को पीछे छोड़ दिया. इन दोनों दिग्गजों ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 234-234 पारियां ली थीं.

ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 99 रन पर सिमटी
स्मिथ के लिए यह दिन व्यक्तिगत उपलब्धि के लिहाज से खास रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई टीम को टेस्ट में मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा. साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी महज 99 रन पर समेट दी.

मार्को जानसेन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पांच विकेट झटके. वियान मुल्डर को दो विकेट मिले. मुल्डर ने ही स्मिथ को आउट किया. इससे पहले साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में कप्तान टेम्बा बावुमा के 179 रन की बदौलत मजबूत स्कोर खड़ा किया था. शुरुआती झटकों से उबरने में जानसेन के 85 रन का भी अहम योगदान रहा.

पहली पारी में बड़ी बढ़त हासिल करने के बाद साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को फॉलोऑन (Follow-on) के लिए मजबूर कर दिया. इस तरह स्मिथ के 11 हजार टेस्ट रन पूरे करने की उपलब्धि के बावजूद ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे टेस्ट में दबाव में आ गई.

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