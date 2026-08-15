अगरकर को हटाएगा BCCI या 2027 वर्ल्ड कप तक मिलेगा मौका? चीफ सेलेक्टर की 'कुर्सी' पर जल्द बड़ा फैसला

भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) की एपेक्स काउंसिल बैठक में मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के कार्यकाल बढ़ाने पर अहम चर्चा होने की संभावना है.

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अजीत अगरकर का मौजूदा कार्यकाल सितंबर 2026 में समाप्त होने वाला है और बोर्ड उनके प्रदर्शन तथा टीम इंडिया के हालिया नतीजों को देखते हुए उन्हें आगे भी जिम्मेदारी सौंपने पर विचार कर सकता है.

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अगरकर जुलाई 2023 से बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष हैं. उनके कार्यकाल में भारत ने 2024 और 2026 टी20 विश्व कप एवं 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट जीते हैं.

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इसी सफलता के बाद उन्हें पहले भी एक वर्ष का विस्तार मिला था. रिपोर्टों के अनुसार, अगरकर ने 2027 वनडे विश्व कप तक कार्यकाल बढ़ाने की इच्छा जताई है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के श्रीलंका दौरे के बाद होने वाली बैठक में चयन समिति के भविष्य को लेकर फैसला लिया जा सकता है. फिलहाल बीसीसीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अगरकर को लंबे समय के लिए जारी रखा जाए या नया मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया जाए. हालांकि, बोर्ड के पास फिलहाल कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नजर नहीं आ रहा है, जिससे उनके विस्तार की संभावना मजबूत मानी जा रही है.

अगरकर के नेतृत्व में चयन समिति ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें टीम के बदलाव, नए खिलाड़ियों को मौके देना और भविष्य की योजनाओं के अनुसार टीम तैयार करना शामिल है. यही कारण है कि बीसीसीआई उनके कार्यकाल को 2027 विश्व कप तक बढ़ाने के विकल्प पर गंभीरता से विचार कर रहा है.

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