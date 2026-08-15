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Bathroom Tiles Cleaning Tips: बाथरूम-टॉयलेट की टाइल्स पर जम गए हैं मटमैले और खारे पानी के जिद्दी दाग? 10 रूपये की चीज से करें साफ, चमकेंगे नए जैसे

Bathroom Tiles Cleaning Tips: अगर आपके घर में भी बाथरूम-टॉयलेट और किचन के टाइल्स पर पीले, मटपैले या खारे पानी के जिद्दी दाग जम चुके हैं तो रसोई की कुछ चीजों से आप उसे आसानी से साफ कर सकते हैं. यहां हम आपको कुछ कमाल के ट्रिक्स बता रहे हैं.

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किचन के टाइल्स ऐसे करें साफ (Photo: ITG)
किचन के टाइल्स ऐसे करें साफ (Photo: ITG)

Bathroom Tiles Cleaning Tips: हम सभी के घरों में पानी वाली जगह जैसे बाथरूम, किचन और टॉयलेट के टाइल्स पर पीले, खारे पानी के सफेद और मटपैले पपड़ीदार दाग जम जाते हैं. ऐसा लगातार पानी के इस्तेमाल, साबुन के झाग और खारे पानी की वजह से होता है जो बहुत आम बात है. लेकिन समय के साथ यह जमाव इतना जिद्दी हो जाता है कि सामान्य डिटर्जेंट या पानी से धोने पर बिल्कुल साफ नहीं होता और टाइल्स पुराने दिखने लगते हैं.

लोग अक्सर इन्हें साफ करने के लिए महंगे और खतरनाक तेजाब या हारपिक का इस्तेमाल करते हैं जिससे हाथों और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 10 रुपये की चीज से आप बिना ज्यादा घिसाई और बिना मेहनत के बाथरूम-टॉयलेट की टाइल्स को शीशे की तरह चमका सकते हैं. यहां हम आपको ये आसान और सस्ते घरेलू ट्रिक्स बता रहे हैं.

बेकिंग सोडा और डिशवॉश जेल से करें साफ
10 रुपये वाले बेकिंग सोडा के पाउच में 2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड या कोई भी डिटर्जेंट और थोड़ा सा गरम पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को बाथरूम की गंदी टाइल्स, फर्श और नलों पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद एक प्लास्टिक स्क्रबर या ब्रश से हल्का-सा रगड़ें और पानी से धो लें. खारे पानी और साबुन की सारी मैल तुरंत छूट जाएगी.

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इनो और नींबू को मिलाकर लगाएं
अगर टाइल्स पर पीले और जिद्दी खारे पानी के निशान हैं तो 1 पैकेट इनो पाउडर को दाग वाली जगह पर छिड़कें. अब आधे कटे हुए नींबू को इनो के ऊपर सीधे रगड़ें. इनो और नींबू का रिएक्शन तुरंत बनता है जो जमे हुए कैल्शियम और मटमैलेपन को उखाड़ फेंकता है. 5 मिनट बाद पानी से धो लें, टाइल्स चमक उठेंगी.

सफेद सिरका और गरम पानी का यूज
एक स्प्रे बोतल में आधा कप सफेद सिरका और आधा कप तेज गरम पानी मिलाएं. टॉयलेट और बाथरूम की टाइल्स पर इसका अच्छे से छिड़काव करें और 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें. सिरके का माइल्ड एसिड खारे पानी के मिनरल्स को घोल देता है. इसके बाद वाइपर या झाड़ू से साफ करके धो लें.

टाइल्स के बीच की लाइनों की सफाई
टाइल्स के बीच की लाइनों में जमी काली मैल और काई को साफ करने के लिए थोड़ा सा सफेद टूथपेस्ट या बेकिंग सोडा उन लाइनों पर लगाएं और पुराने टूथब्रश से 1-2 मिनट रगड़ें. लाइनें एकदम सफेद और साफ हो जाएंगी.

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