53 की उम्र-1 बेटी के पिता, 20 साल छोटी हसीना के प्यार में लट्टू अनुराग कश्यप, करेंगे तीसरी शादी?

अनुराग कश्यप ने कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, लेकिन फिर भी चर्चा उनकी फिल्मों से ज्यादा पर्सनल लाइफ की होती है. दरअसल, अनुराग कश्यप का दो बार तलाक हो चुका है. अब वो उम्र में 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी को डेट करने को लेकर चर्चा में हैं. 20 साल छोटी लड़की संग इश्क लड़ाने पर अनुराग को कई दफा ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती है. अब उन्होंने ऐज गैप पर चुप्पी तोड़ी है.

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शुभ्रा संग रिश्ते पर क्या बोले अनुराग?

Janice Sequeira संग इंटरव्यू में अनुराग कश्यप ने खुद को लेकर होने वाली जजमेंट्स और ऐज शेमिंग पर खुलकर बात की. 20 साल छोटी शुभ्रा शेट्टी संग अपने रिश्ते के बारे में बात करते हुए अनुराग कश्यप ने कहा- हमारी बॉन्डिंग का जरिया किताबें, फिल्में और फिल्म फेस्टिवल्स थे. वो मुझसे भी ज्यादा फेस्टिवल्स में जाती हैं.

अनुराग ने अपने रिश्ते और उम्र के अंतर पर भी बात की. उन्होंने कहा-हमने भी कई तरह की मुश्किलों का सामना किया है. शर्म तो नहीं है, लेकिन मैं खुद को लेकर काफी सेल्फ कॉन्शियस महसूस करने लगा था. एक वक्त पर तो मैं इतना संकोच करने लगा था कि मैंने उन्हें (शुभ्रा को) खुद से दूर करने की कोशिश भी की थी. उनका चेहरा देखकर उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता. मेरी उम्र तो बढ़ती गई, लेकिन वो बिल्कुल वैसी ही दिखती रहीं. इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा झिझक महसूस करने लगा था.

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कब हुआ अनुराग को प्यार का एहसास?

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान ही अनुराग को शुभ्रा के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ था. इस बारे में उन्होंने कहा- हमारी पीढ़ी ने कभी अपने ट्रॉमा के बारे में खुलकर बात नहीं की. जिंदगी में आप जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आप सामने वाले को परख रहे होते हैं और साथ ही खुद को भी परख रहे होते हैं. आप पूरी तरह श्योर होना चाहते हैं कि यह रिश्ता खत्म नहीं होगा.

अनुराग आगे बोले- हालांकि, हम पिछले 11 सालों से साथ हैं. लेकिन मुझे इस बात का एहसास तब हुआ था, जब वो 'निशांची' की शूटिंग के दौरान सेट पर रहीं. मगर मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करने में लंबा समय लगा.

अनुराग संग रिश्ते पर क्या बोलीं शुभ्रा?

शुभ्रा शेट्टी से पूछा गया कि अनुराग कश्यप को डेट करने पर उनके माता-पिता का क्या रिएक्शन कैसा था, तो उन्होंने कहा- मेरी मां को अब लगता है कि अनुराग एक जोरू के गुलाम हैं. लेकिन अगर मैं एक पैरेंट होती और मेरी 20 साल की बेटी किसी 40 की उम्र से ज्यादा के ऐसे आदमी को डेट करती, जो दो बार शादी कर चुका है, जिसकी एक बेटी है और जिसके बारे में और भी कई तरह की अफ़वाहें हैं, तो आप खुद सोचिए आपका क्या रिएक्शन होता? मुझे लगता है कि इस मामले को मेरे माता-पिता ने बहुत समझदारी और सही तरीके से हैंडल किया है.

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अनुराग कश्यप की बात करें तो उनकी आरती बजाज और कल्कि केंकला संग शादी टूट चुकी है. पहली शादी से अनुराग की एक बेटी भी है, जिसका नाम आलिया कश्यप है.

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