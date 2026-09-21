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शूटिंग में भारत का एक और धमाका... रुद्रांक्ष-हिमांशु-पार्थ ने 10 मीटर एयर राइफल में जीता सिल्वर

एशियन गेम्स में भारतीय निशानेबाजों का धमाकेदार खेल जारी है. पहले दिन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने सिल्वर जीता था. वहीं इलावेनिल वलारिवन ने इंडिविजुअल इवेंट में भी सिल्वर पर निशाना साधा था. अब दूसरे दिन मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक अपने नाम किया.

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एशियन गेम्स में शूटर्स का शानदार प्रदर्शन जारी. (Photo: PTI)
एशियन गेम्स में शूटर्स का शानदार प्रदर्शन जारी. (Photo: PTI)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है. शूटिंग में भारतीय निशानेबाजों ने एक और पदक अपने नाम कर लिया है. सोमवार (21 सितंबर) को मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने की तिकड़ी ने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया.

भारतीय टीम ने कुल 1890.1 अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर रही. चीन ने 1899 अंकों के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस तरह भारत और चीन के बीच मुकाबले में अंतर 8.9 अंकों का रहा. इंडोनेशियाई टीम ने 1882.5 अंकों के साथ कांस्य पदक पर कब्जा जमाया.

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भारत की ओर से रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने 631.8 अंक हासिल किए. वहीं हिमांशु ढिल्लों ने 630 अंक जुटाए, जबकि पार्थ राकेश माने ने 628.3 अंकों का योगदान दिया. तीनों के शानदार प्रदर्शन ने भारत को मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में पोडियम तक पहुंचाया.

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रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल और हिमांशु ढिल्लों के ये प्रदर्शन व्यक्तिगत स्पर्धा के लिहाज से भी खास रहे. रुद्रांक्ष और हिमांशु मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिवुजअल इवेंट के फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे. क्वालिफाइंग राउंड में रुद्रांक्ष 631.8 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. वहीं 630 अंकों के साथ हिमांशु ने सातवां हासिल किया.

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पहले दिन भारत ने जीते थे दो सिल्वर
एशियन गेम्स 2026 के शुरुआती दिन भारतीय महिला टीम ने भी 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था. तब इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद की टीम ने भारत को पोडियम तक पहुंचाया था. वहीं पहले ही दिन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में इलावेनिल वलारिवन ने सिल्वर मेडल पर निशाना साधा था.

अब मेन्स टीम के सिल्वर के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत की पदक संख्या तीन तक पहुंच गई है. भारतीय निशानेबाजों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी चुनौती जारी है, ऐसे में भारत के खाते में और पदक जुड़ने की उम्मीद बनी हुई है.

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