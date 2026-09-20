scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लिफ्ट दी और चलती बाइक पर पीछे से मार दी गोली... महीने भर पहले हुआ था समझौता; रविवार सुबह दोस्त ने ही ली इकलास की जान

Bhopal Nishatpura Murder: भोपाल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चलती बाइक पर युवक की गोली मारकर हत्या. आरोपी अलीम गिरफ्तार, पुलिस जांच में जुटी...

Advertisement
X
भोपाल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिनदहाड़े युवक की हत्या.(Photo:AI Generated)
भोपाल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिनदहाड़े युवक की हत्या.(Photo:AI Generated)

राजधानी भोपाल की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दिनदहाड़े गोली मारकर युवक की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि चलती बाइक पर युवक को उसके ही परिचित ने पीछे से गोली मार दी. गोली लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा, जहां उसकी मौत हो गई.

निशातपुरा थाना इलाके का यह मामला है. मृतक के भाई साहिल ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. साहिल के मुताबिक करीब एक महीने पहले अय्यू और अलीम ने उसके भाई इकलास पर पिस्तौल तान दी थी. इसके बाद जावेद भाई ने दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया था.  परिवार का कहना है कि समझौते के बाद मामला शांत हो गया था.

साहिल के मुताबिक, रविवार सुबह करीब 7:30 बजे उसका भाई नीचे आया था. मेरे भाई से अय्यू और अलीम से लिफ्ट मांगी और उनके साथ बाइक पर चला गया. आरोप है कि इसी दौरान अलीम ने पीछे से उसके भाई को गोली मार दी. गोली लगते ही युवक बाइक से नीचे गिर गया. दिनदहाड़े गोली चलने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही निशातपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के आला अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले की जानकारी ली.

सम्बंधित ख़बरें

Bhopal Wife Seen With Another Man
पत्नी को दूसरे पुरुष संग देख खोया आपा... पति ने मचाया गदर, तोड़ी स्कूटी
ग्वालियर की सड़कों के सैंपल फेल, हाईकोर्ट ने निगम कमिश्नर से मांगा जवाब
Gandhisagar
कूनो से गांधीसागर पहुंचेगी मादा चीता, CM मोहन यादव करेंगे जंगल में रिलीज
Fortune Somya Heritage
भोपाल की पॉश कॉलोनी में दबंगई, पिता-बेटी को कार से मारी टक्कर
Rahul Gandhi Indore student event
'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम में राहुल गांधी का बड़ा हमला!
Advertisement

पुलिस ने मामले में एक संदेही को हिरासत में लिया है, जबकि गोली चलाने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर रही है.

निशातपुरा थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को सुबह सूचना मिली थी कि एक हाउसिंग बोर्ड में एक हत्या हुई है. पुलिस ने तत्काल पहुंचकर मर्ग कायम किया और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया. आरोपी अलीम को गिरफ्तार किया है.

फिलहाल पुलिस करीब एक महीने पुराने विवाद और आज हुई गोलीबारी के बीच कनेक्शन की जांच कर रही है. हत्या की वास्तविक वजह और वारदात में किस-किस की भूमिका है, इसका खुलासा पुलिस की जांच के बाद ही होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लाठी-थप्पड़ और लात-घूंसे... स्कूल परिसर में छात्रों-ग्रामीणों की भिड़ंत का VIDEO |
    अमेरिका के साथ शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार हुआ ईरान, बोला- हमला हुआ तो बख्शेंगे नहीं |
    बिग बॉस 20 में प्रेम और प्रीति का हुआ मिलन, सलमान खान के लिए हलवा लेकर पहुंचीं सोनाली |
    CCTV: मुंबई में अनियंत्रित होकर ब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिरी BMW, देखें |
    'राइस, विक्टर, जैक और राउडी...', US आर्मी के सामने जब उतरा भारतीय सेना का डॉग्स स्क्वाड, हर कोई रह गया हैरान! |
    यूक्रेन का मॉस्को पर बड़ा ड्रोन हमला, धधक उठी तेल रिफाइनरी, VIDEO |
    यूपी में युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर साधा निशाना |
    3 भारतीयों ने Claude को बनाया हथियार, OpenAI को देने पड़े 6 लाख रुपये  |
    ट्रंप के व्हाइट हाउस से बैन पर CNN का जवाब |
    दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी फीकी क्यों लगने लगती है? Psychology में छिपी है वजह
    Advertisement