फेस ट्रांसप्लांट से हादसे के शिकार लोगों का चेहरा होगा रिबिल्ड... एम्स दिल्ली में नई सुविधा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली ने गंभीर रूप से खराब चेहरों वाले मरीजों के लिए फेस ट्रांसप्लांट उपचार शुरू कर दिया है. यह देश में एक बड़ा कदम है, क्योंकि पहले यह सुविधा बहुत सीमित थी. अब प्लास्टिक, रीकंस्ट्रक्टिव एंड बर्न्स सर्जरी विभाग में इस प्रोग्राम से हजारों मरीजों को नया जीवन मिलेगा. लेकिन प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फेस ट्रांसप्लांट नहीं – इसमें कई प्रकार हैं.
प्लास्टिक सर्जरी के मुख्य प्रकार
प्लास्टिक सर्जरी दो मुख्य श्रेणियों में बंटी है: कॉस्मेटिक (सुंदरता) और रीकंस्ट्रक्टिव (पुनर्निर्माण).
यह भी पढ़ें: प्यार मैजिकल नहीं, केमिकल है... बस, दिमाग में चल रही साइंटिफिक पार्टी है
कॉस्मेटिक सर्जरी (सौंदर्य बढ़ाने के लिए)...
रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी (क्षतिग्रस्त हिस्से ठीक करने के लिए)...
अन्य तकनीकें: एंडोस्कोपिक सर्जरी (छोटे छेद से), लेजर सर्जरी, टिश्यू एक्सपैंशन (त्वचा बढ़ाना).
यह भी पढ़ें: जल रही है आधी दुनिया... ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अर्जेंटीना में जंगली आग, जनवरी-फरवरी में 50 डिग्री तापमान
प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है? स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया हर प्रकार में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य स्टेप्स ये हैं...
मुख्य प्रक्रिया...
भारत में प्लास्टिक सर्जरी के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल
भारत में प्लास्टिक सर्जरी तेजी से बढ़ रही है, खासकर AIIMS जैसे संस्थानों में फेस ट्रांसप्लांट से. टॉप अस्पताल (2026 के अनुसार)...
ये JCI/NABH मान्यता प्राप्त हैं और अंतरराष्ट्रीय मरीजों को आकर्षित करते हैं.
यह भी पढ़ें: ब्रेन, दिल, किडनी... इंसान मरता है तो कौन सा अंग सबसे पहले काम बंद करता है?
दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल और देश
दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी में दक्षिण कोरिया सबसे आगे है. ब्राजील कुल संख्या में टॉप पर. सर्वश्रेष्ठ जगहें...
सबसे अच्छी सर्जरी कहां होती है?
यह प्रक्रिया पर निर्भर करता है – फेशियल के लिए साउथ कोरिया, बॉडी के लिए ब्राजील/तुर्की, रीकंस्ट्रक्टिव के लिए अमेरिका. भारत किफायती और अच्छी क्वालिटी में मजबूत है.
प्लास्टिक सर्जरी जीवन बदल सकती है – सौंदर्य या पुनर्निर्माण के लिए. AIIMS का नया फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भारत में इस क्षेत्र को नई ऊंचाई देगा. अगर आप विचार कर रहे हैं, तो हमेशा बोर्ड-सर्टिफाइड सर्जन चुनें, रिस्क समझें और रियलिस्टिक उम्मीदें रखें.