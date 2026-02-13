फेस ट्रांसप्लांट से हादसे के शिकार लोगों का चेहरा होगा रिबिल्ड... एम्स दिल्ली में नई सुविधा

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) नई दिल्ली ने गंभीर रूप से खराब चेहरों वाले मरीजों के लिए फेस ट्रांसप्लांट उपचार शुरू कर दिया है. यह देश में एक बड़ा कदम है, क्योंकि पहले यह सुविधा बहुत सीमित थी. अब प्लास्टिक, रीकंस्ट्रक्टिव एंड बर्न्स सर्जरी विभाग में इस प्रोग्राम से हजारों मरीजों को नया जीवन मिलेगा. लेकिन प्लास्टिक सर्जरी सिर्फ फेस ट्रांसप्लांट नहीं – इसमें कई प्रकार हैं.

प्लास्टिक सर्जरी के मुख्य प्रकार

प्लास्टिक सर्जरी दो मुख्य श्रेणियों में बंटी है: कॉस्मेटिक (सुंदरता) और रीकंस्ट्रक्टिव (पुनर्निर्माण).

कॉस्मेटिक सर्जरी (सौंदर्य बढ़ाने के लिए)...

ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन/रिडक्शन/लिफ्ट (स्तन बढ़ाना, घटाना या उठाना)

लिपोसक्शन (चर्बी हटाना)

राइनोप्लास्टी (नाक सुधारना)

ब्लेफेरोप्लास्टी (आंखों की पलकों की सर्जरी)

फैसलिफ्ट (चेहरा टाइट करना)

टमी टक (पेट की अतिरिक्त चर्बी और त्वचा हटाना)

बॉडी लिफ्ट्स (बॉडी कंटूरिंग)

रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी (क्षतिग्रस्त हिस्से ठीक करने के लिए)...

बर्न रिपेयर (जलने से हुए नुकसान की मरम्मत)

ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन (कैंसर के बाद स्तन पुनर्निर्माण)

क्रेनियोफेशियल सर्जरी (जन्मजात विकृतियां ठीक करना)

हैंड सर्जरी (हाथ की चोटें)

फेस ट्रांसप्लांट (चेहरा प्रत्यारोपण)

स्किन ग्राफ्ट और फ्लैप सर्जरी (त्वचा प्रत्यारोपण)

अन्य तकनीकें: एंडोस्कोपिक सर्जरी (छोटे छेद से), लेजर सर्जरी, टिश्यू एक्सपैंशन (त्वचा बढ़ाना).

प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है? स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया हर प्रकार में थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन सामान्य स्टेप्स ये हैं...

कंसल्टेशन: डॉक्टर से मिलकर टारगेट बताएं. डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल चेकअप और उम्मीदें जांचते हैं. रियलिस्टिक रिजल्ट बताते हैं. रिस्क समझाते हैं.

डॉक्टर से मिलकर टारगेट बताएं. डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल चेकअप और उम्मीदें जांचते हैं. रियलिस्टिक रिजल्ट बताते हैं. रिस्क समझाते हैं. प्री-ऑपरेटिव तैयारी: ब्लड टेस्ट, इमेजिंग (एक्स-रे/CT), एनेस्थीसिया चेक. डॉक्टर धूम्रपान छोड़ने, कुछ दवाएं बंद करने की सलाह देते हैं.

ब्लड टेस्ट, इमेजिंग (एक्स-रे/CT), एनेस्थीसिया चेक. डॉक्टर धूम्रपान छोड़ने, कुछ दवाएं बंद करने की सलाह देते हैं. एनेस्थीसिया: प्रक्रिया के आधार पर लोकल, रीजनल या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है.

प्रक्रिया के आधार पर लोकल, रीजनल या जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है. इंसिजन (चीरफाड़): सर्जन छोटे या बड़े चीरे लगाते हैं. जितना जरूरी हो.

मुख्य प्रक्रिया...

ऊतक हटाना/जोड़ना (जैसे लिपोसक्शन में चर्बी निकालना)

इम्प्लांट लगाना (ब्रेस्ट में)

टिश्यू ट्रांसफर (फ्लैप या ग्राफ्ट)

शेपिंग और रीकंस्ट्रक्शन

क्लोजिंग (सिलाई): चीरे बंद किए जाते हैं, स्टिच या ग्लू से.

चीरे बंद किए जाते हैं, स्टिच या ग्लू से. रिकवरी: ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में. दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. अस्पताल में 1-7 दिन रहना पड़ सकता है.

ऑपरेशन थिएटर से रिकवरी रूम में. दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं. अस्पताल में 1-7 दिन रहना पड़ सकता है. फॉलो-अप: घाव चेक करना. स्टिच निकालना. रिजल्ट देखना. फुल रिकवरी में हफ्तों से महीनों लग सकते हैं.

भारत में प्लास्टिक सर्जरी के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल

भारत में प्लास्टिक सर्जरी तेजी से बढ़ रही है, खासकर AIIMS जैसे संस्थानों में फेस ट्रांसप्लांट से. टॉप अस्पताल (2026 के अनुसार)...

AIIMS, नई दिल्ली (फेस ट्रांसप्लांट और रीकंस्ट्रक्टिव में मजबूत)

अपोलो हॉस्पिटल्स (चेन्नई, दिल्ली-NCR)

मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, साकेत (दिल्ली)

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुरुग्राम

आर्टेमिस हॉस्पिटल, गुरुग्राम

मेदांता - द मेडिसिटी, गुरुग्राम

ये JCI/NABH मान्यता प्राप्त हैं और अंतरराष्ट्रीय मरीजों को आकर्षित करते हैं.

दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल और देश

दुनिया में प्लास्टिक सर्जरी में दक्षिण कोरिया सबसे आगे है. ब्राजील कुल संख्या में टॉप पर. सर्वश्रेष्ठ जगहें...

साउथ कोरिया (सियोल के JK प्लास्टिक सर्जरी, ID क्लिनिक) - फेशियल सर्जरी में लीडर.

तुर्की (इस्तांबुल एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जरी सेंटर) - किफायती और हाई-वॉल्यूम.

ब्राजील (क्लिनिका ड्रा. लुसियाना पेपिनो आदि) - बॉडी कंटूरिंग में बेस्ट.

अमेरिका (मेयो क्लिनिक, जॉन्स हॉपकिन्स) - एडवांस रीकंस्ट्रक्टिव.

थाईलैंड (बमरुनग्राद इंटरनेशनल हॉस्पिटल) - मेडिकल टूरिज्म हब.

सबसे अच्छी सर्जरी कहां होती है?

यह प्रक्रिया पर निर्भर करता है – फेशियल के लिए साउथ कोरिया, बॉडी के लिए ब्राजील/तुर्की, रीकंस्ट्रक्टिव के लिए अमेरिका. भारत किफायती और अच्छी क्वालिटी में मजबूत है.

प्लास्टिक सर्जरी जीवन बदल सकती है – सौंदर्य या पुनर्निर्माण के लिए. AIIMS का नया फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भारत में इस क्षेत्र को नई ऊंचाई देगा. अगर आप विचार कर रहे हैं, तो हमेशा बोर्ड-सर्टिफाइड सर्जन चुनें, रिस्क समझें और रियलिस्टिक उम्मीदें रखें.

