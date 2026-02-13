scorecardresearch
 
Bangladesh Election Results LIVE: बांग्लादेश के अगले PM बनने की राह पर तारिक रहमान, BNP को दो-तिहाई बहुमत का दावा

इंद्रजीत कुंडू | ढाका | 13 फरवरी 2026, 1:39 AM IST

Bangladesh Election Result 2026 Live Updates: बांग्लादेश में आंदोलन के बाद पहली बार राष्ट्रीय चुनाव हुए. लोगों ने संसद और संविधान बदलाव पर वोट डाला. शुरुआती खबरों में तारिक रहमान को बढ़त बताई जा रही है, जबकि अवामी लीग चुनाव में शामिल नहीं हुई. अब सबकी नजर 299 सीटों के अंतिम नतीजों पर है, जो देश की राजनीति का रास्ता तय करेंगे.

चुनावी नतीजे में BNP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है. (Photo- @bdbnp78) चुनावी नतीजे में BNP सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती नजर आ रही है. (Photo- @bdbnp78)

बांग्लादेश में 2024 के बड़े आंदोलन के बाद पहली बार 12 फरवरी को राष्ट्रीय चुनाव हुए. इसे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा पल माना जा रहा है. यह चुनाव अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस की देखरेख में कराया गया. लोगों ने दो मामलों पर वोट डाला - एक नई संसद चुनने के लिए और दूसरा संविधान में प्रस्तावित बदलावों (जुलाई चार्टर) पर राय देने के लिए.

BNP नेता तारिक रहमान ने दो सीटों से चुनाव लड़ा था और वे अपनी दोनों सीटें (ढाका-17 और बोगुरा-6) जीत चुके हैं. दूसरी ओर अवामी लीग को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिली और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो देश से बाहर हैं, उन्होंने इस चुनाव को पूरी तरह दिखावा बताया. कुल 299 सीटों के फाइनल नतीजे आज शुक्रवार को आने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इससे देश की आगे की राजनीतिक दिशा तय होगी.

बांग्लादेश चुनाव से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहें इसी LIVE पेज पर...

1:34 AM (20 मिनट पहले)

Bangladesh Election Results: 189 सीटों के अनौपचारिक नतीजों में BNP गठबंधन को बढ़त

Posted by :- Nuruddin

बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव में 299 में से 189 सीटों के अनौपचारिक नतीजे जारी हो गए हैं. गुरुवार रात वोटों की गिनती के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) और उसके सहयोगी दलों ने 151 सीटों पर जीत दर्ज की है.

वहीं जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को 35 सीटें मिली हैं. अन्य पार्टियों और उम्मीदवारों ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है. इन शुरुआती नतीजों से साफ है कि BNP गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है. हालांकि, ये आंकड़े अभी अनौपचारिक हैं और बाकी सीटों के परिणाम आने के बाद तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी.

1:20 AM (34 मिनट पहले)

Jamaat Party Bangladesh: बिना गारंटी चुनाव ही असली राजनीति- बोले जमात प्रमुख

Posted by :- Nuruddin

बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव के बाद जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख डॉ. शफीकुर रहमान ने कहा कि राजनीति किसी गारंटी के साथ नहीं की जानी चाहिए. गुरुवार रात पोस्ट-इलेक्शन ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पुरानी राजनीतिक संस्कृति में लौटना नहीं चाहती. उनका जोर सकारात्मक और रचनात्मक राजनीति पर रहा. उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए टकराव के बजाय बेहतर माहौल में राजनीति जरूरी है.

पूरी खबर पढ़ें: 'बिना गारंटी चुनाव ही असली राजनीति...', बांग्लादेश चुनावी नतीजे पर बोले जमात प्रमुख शफीकुर रहमान

1:12 AM (43 मिनट पहले)

Bangladesh Unofficial Result: 25 में से 20 सीटें BNP के खाते में, जमात को 4 सीटें

Posted by :- Nuruddin

बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में 25 सीटों के अनौपचारिक नतीजों में BNP उम्मीदवारों ने ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है. इसी में बोगुरा-6 सीट से BNP प्रमुख तारिक रहमान को 2,16,284 वोट मिलते हुए अनौपचारिक विजेता घोषित किया गया है. शुरुआती रुझान बताते हैं कि BNP गठबंधन चुनाव में मजबूत स्थिति में है और कई क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए है.

1:06 AM (48 मिनट पहले)

Bangladesh Election Results: पारदर्शी चुनाव कराने का दावा, CEC ने कहा- कुछ भी छिपाने को नहीं

Posted by :- Nuruddin

बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त एएमएम नासिर उद्दीन ने कहा है कि चुनाव आयोग ने पूरी पारदर्शिता के साथ मतदान कराया है और छिपाने जैसा कुछ नहीं है. गुरुवार रात ढाका के अगरगांव स्थित चुनाव आयोग कार्यालय में अनौपचारिक नतीजों की घोषणा के दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि लोग और मीडिया खुद सब देख सकते हैं. आयोग चाहता है कि सभी को भरोसा हो कि चुनाव निष्पक्ष और खुली प्रक्रिया से कराया गया है.

12:56 AM (58 मिनट पहले)

Dhaka-17 और Bogra-6 से Tarique Rahman की अनौपचारिक जीत

Posted by :- Nuruddin

बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में BNP अध्यक्ष और पीएम पद के दावेदार तारिक रहमान ने ढाका-17 और बोगरा-6 सीटों से अनौपचारिक जीत दर्ज कर ली है. 17 साल बाद देश लौटने के बाद यह जीत उनके लिए अहम मानी जा रही है. आम चुनाव में मुख्य मुकाबला BNP और जमात-ए-इस्लामी के बीच है. देर रात तक मतगणना जारी रही, जबकि शुरुआती रुझानों में BNP बढ़त बनाए हुए दिख रही है.

पढ़ें पूरी स्टोरी: तारिक रहमान की 17 साल बाद धमाकेदार वापसी, बांग्लादेश चुनाव में दोनों सीट जीते

12:53 AM (एक घंटा पहले)

BNP Bangladesh: दो-तिहाई बहुमत का दावा, सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त BNP

Posted by :- Nuruddin

बांग्लादेश चुनाव के बीच BNP ने सरकार बनाने को लेकर भरोसा जताया है. पार्टी के सेंट्रल इलेक्शन स्टियरिंग कमेटी के प्रवक्ता महदी अमीन ने गुरुवार रात 11:45 बजे कहा कि अब तक की वोट गिनती और सीटों की जानकारी के आधार पर पार्टी को दो-तिहाई से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि जनता के समर्थन से जीत को लेकर पार्टी काफी आश्वस्त है और सरकार बनाने की तैयारी में है.

12:46 AM (एक घंटा पहले)

बांग्लादेश के अगले PM बन सकते हैं तारिक रहमान

Posted by :- Nuruddin

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की 13वीं संसद चुनाव में BNP गठबंधन बड़ी जीत की ओर बढ़ रहा है. ताजा नतीजों में 129 सीटों में से BNP गठबंधन 96 सीटें जीत चुका है, जबकि जमात गठबंधन को 32 सीटें मिली हैं और एक सीट निर्दलीय के खाते में गई है. BNP प्रमुख तारिक रहमान ने ढाका-17 और बोगरा-6 दोनों सीटों पर भारी अंतर से जीत दर्ज की है. शुरुआती रुझानों से संकेत मिल रहे हैं कि BNP गठबंधन संसद में मजबूत स्थिति बना सकता है. मसलन, अगर बीएनपी गठबंधन की जीत होती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं.

