scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जल रही है आधी दुनिया... ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अर्जेंटीना में जंगली आग, जनवरी में 50 डिग्री तापमान

ऑस्ट्रेलिया में 50°C तक तापमान, अर्जेंटीना के पैटागोनिया और चिली में आग से 21 मौतें. दक्षिण अफ्रीका में सालों की सबसे खराब आग लगी पड़ी है. आधी दुनिया जल रही है. ला नीना के बावजूद जलवायु परिवर्तन हावी है. वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अल नीनो से 2026 सबसे गर्म साल बन सकता है.

Advertisement
X
अर्जेंटीना के पैटागोनिया के जंगलों में लगी आग को देखता सिविल प्रोटेक्शन टीम का सदस्य. (Photo: Reuters)
अर्जेंटीना के पैटागोनिया के जंगलों में लगी आग को देखता सिविल प्रोटेक्शन टीम का सदस्य. (Photo: Reuters)

साल 2026 की शुरुआत ही आधी धरती यानी दक्षिणी गोलार्ध (Southern Hemisphere) के कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भयानक जंगल की आग से हो रही है. अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में तापमान आसमान छू रहा है. आग ने बड़े इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसानों की वजह से हुए क्लाइमेट चेंज प्राकृतिक उतार-चढ़ाव को पूरी तरह दबा रहा है. आगे और भी खतरनाक गर्मी आ सकती है. मौसम बदल रहे हैं.  

यह भी पढ़ें: केन्या में सूखा 'प्रलय', 20 लाख लोग भुखमरी के शिकार... Photos

सम्बंधित ख़बरें

Human Breathing
बिना सांस लिए भी जिंदा रह सकता है इंसान, नई खोज से चकरा जाएगा दिमाग
Baby born first cry or breath
बच्चा पैदा होता है तो पहले सांस लेता है या रोता है... समझिए साइंस
Human Dead Body Organs
इंसान मरता है तो कौन सा अंग सबसे पहले काम बंद करता है?
Valentines Day Love Chemical
प्यार मैजिकल नहीं, केमिकल है... बस, दिमाग में चल रही साइंटिफिक पार्टी है
8 minutes anger
8 मिनट का गुस्सा सख्त कर देता है खून की नसें... दिमाग पर पड़ता है ये असर

कहां-कहां हो रही है तबाही?

  • ऑस्ट्रेलिया: जनवरी में एक विशाल हीट डोम ने पूरे देश को घेर लिया. कई जगहों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस (122°F) के करीब पहुंच गया. यह अब तक की सबसे गर्म जनवरी में से एक थी.
  • दक्षिण अमेरिका: अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में दूरदराज के जंगलों में आग लगी, जिसमें लॉस एलेर्सेस नेशनल पार्क (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) भी शामिल है. यहां 3000 साल से पुराने पेड़ हैं. चिली के तटीय इलाकों में आग से 21 लोगों की मौत हो गई.
  • दक्षिण अफ्रीका: कई सालों में सबसे भयानक जंगल की आग चल रही है. सूखा और गर्मी ने स्थिति को और भयावह बना दिया है.

Half the world is burning

Advertisement

ला नीना के बावजूद इतनी गर्मी क्यों?

प्रशांत महासागर में ठंडे पानी की वजह से दुनिया अभी कमजोर ला नीना के प्रभाव में है, जो सामान्यतः ठंडक लाती है.  ला नीना दिसंबर 2024 में शुरू हुई थी. फिर भी रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है. 

इंपीरियल कॉलेज लंदन के जलवायु वैज्ञानिक थियोडोर कीपिंग कहते हैं कि इंसानों द्वारा पैदा किए गए जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक बदलावों को पूरी तरह दबा रहा है. अगर 2026 में न्यूट्रल स्थिति या अल नीनो (गर्म प्रभाव) आया, तो और ज्यादा खतरनाक गर्मी की घटनाएं होंगी. अल नीनो वैश्विक तापमान को और बढ़ाता है.

यह भी पढ़ें: प्यार मैजिकल नहीं, केमिकल है... बस, दिमाग में चल रही साइंटिफिक पार्टी है

2026 कितना गर्म होगा?

ब्रिटेन के मौसम सेवा के प्रमुख एडम स्केफ के अनुसार...

2026 का वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से लगभग 1.46°C ज्यादा होगा. यह लगातार चौथा साल होगा जब तापमान 1.4°C से ऊपर रहेगा. अगर बड़ा अल नीनो जल्दी आया, तो 2026 सबसे गर्म साल बन सकता है. 

पेरिस समझौता (2015) का लक्ष्य था कि ग्लोबल वार्मिंग 1.5°C से नीचे रहे. हम उस सीमा के बहुत करीब पहुंच चुके हैं. विश्व मौसम संगठन ने कहा कि पिछले तीन साल रिकॉर्ड में सबसे गर्म थे.

Half the world is burning

जंगल की आग क्यों हो रही हैं इतनी भयानक?

Advertisement

ज्यादातर आग इंसानी गतिविधियों (जैसे सिगरेट, कैंपफायर) से शुरू होती हैं,लेकिन गर्मी, सूखा और तेज हवा उन्हें अनियंत्रित बना देती हैं. कई इकोसिस्टम इतनी गर्म और सूखी स्थितियों के लिए तैयार नहीं हैं. आग पहले से ज्यादा बड़ी और विनाशकारी हो रही है, जिससे स्थायी नुकसान हो रहा है. अर्जेंटीना के लॉस एलेर्सेस पार्क इसका उदाहरण है – हजारों साल पुराने पेड़ जलकर राख हो रहे हैं.

आगे क्या?

वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी. गर्मी और आग न सिर्फ जान-माल का नुकसान कर रही हैं, बल्कि जैव विविधता और प्राचीन इकोसिस्टम को भी खतरे में डाल रही हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कम करना ही एकमात्र स्थायी समाधान है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बांग्लादेश चुनाव परिणाम
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement