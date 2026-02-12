Aaj ka Rashifal 13 फ़रवरी 2026: आज विजया एकदाशी पर कुंभ राशि वाले वित्तीय लाभ पाएंगे,जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष: भाग्य के बल से मिलेगी नई ऊंचाई

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपके रुके हुए काम आज गति पकड़ेंगे. व्यापारिक क्षेत्र में आपकी पैठ मजबूत होगी . आर्थिक पक्ष पहले से बेहतर स्थिति में रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता की प्रशंसा होगी. यदि आप किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है. सुखद पलों को परिवार के साथ साझा करेंगे. अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा. आप किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं.

शुभ अंक: 4, 6, 7 और 9

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. मिष्ठान्न बांटें और तीर्थ यात्रा की योजना बनाएं.

वृष: संयम और सावधानी की जरूरत

वृष राशि वालों को आज अपनी गतिविधियों में थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है. किसी भी काम में उतावली न करें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. आज आप पर काम का दबाव अधिक रह सकता है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारी लें. अपरिचित लोगों पर तुरंत भरोसा न करें. कामकाज में स्पष्टता रखें. वाणी पर नियंत्रण रखें ताकि रिश्तों में कड़वाहट न आए. सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें, खानपान का ध्यान रखें.

शुभ अंक: 4, 6, 7

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिष्ठान्न का भोग लगाएं. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और कमजोर लोगों की मदद करें.

मिथुन: उत्साह और संबंधों में मधुरता

मिथुन राशि के लिए आज का दिन उमंग और उत्साह से भरा रहेगा. आपके व्यक्तिगत रिश्तों में मधुरता आएगी. घर में शुभता का संचार होगा. यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, तो आज बड़ा लाभ मिलने की संभावना है. पूंजीगत निवेश के मामलों में भी तेजी आएगी. आप सबको साथ लेकर चलने की भावना रखेंगे, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन व्यायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

शुभ अंक: 4, 5, 6, 7

शुभ रंग: आसमानी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और विनय-विवेक बनाए रखें.

कर्क: परिश्रम से संवरेगा भविष्य

कर्क राशि के जातकों को आज अपनी कर्मठता पर ध्यान देना होगा. आपकी मेहनत और सूझबूझ ही आपको सफलता दिलाएगी. पेशेवर संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए आज का दिन उत्तम है. लोभ और लालच से बचें, वरना आप किसी कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं. अपने बजट का ध्यान रखें. फालतू खर्चों पर अंकुश लगाएं. उधार का लेनदेन आज बिल्कुल न करें. अनुशासन ही आपकी सफलता की कुंजी है.

शुभ अंक: 2, 4, 6, 7

शुभ रंग: चांदी समान

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिष्ठान्न का भोग लगाएं और अपने कार्यों को निश्चित समय पर पूरा करने का संकल्प लें.

सिंह: बौद्धिक क्षमता और सहयोग का लाभ

सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन मित्रों के साथ सुखद समय बिताने का है. आपकी तर्कशक्ति और संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे. ऑफिस में आपके सहकर्मी आपका पूरा साथ देंगे. बहस और विवाद से दूर रहें. प्रतिस्पर्धा में आपकी रुचि बनी रहेगी . आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे.

शुभ अंक: 1, 4 और 7

शुभ रंग: चमकीला सफेद

आज का उपाय: मां दुर्गा की वंदना करें और सहज रहें. 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप आपके लिए फलदायी होगा.

कन्या: प्रबंधन और धैर्य से बनेगी बात

कन्या राशि के जातकों को आज अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा. ऑफिस में प्रबंधन के आपके प्रयास सफल होंगे. आर्थिक मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है. हालांकि, आपको अपनी जिद और अहंकार का त्याग करना होगा, वरना करीबी रिश्तों में खटास आ सकती है. घर के बड़ों की बात सुनें और उनकी सलाह को प्राथमिकता दें. भावनात्मक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य न खोएं.

शुभ अंक: 4, 5, 6, 7

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: मां दुर्गा को मिष्ठान्न चढ़ाएं. स्वार्थ और संकीर्णता का त्याग करें.

तुला: साहस और सामाजिक सक्रियता

तुला राशि वालों के लिए आज भाईचारे और साहस का दिन है. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से कर लेंगे. सामाजिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप नए संपर्क बनाने में सफल होंगे. व्यापार के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक रहेंगी. आलस्य का त्याग करें, क्योंकि आज आपको अपनी योग्यता का पूरा लाभ मिलने वाला है. संकोच को दूर कर अपनी बात खुलकर कहें.

शुभ अंक: 4, 6, 7

शुभ रंग: हीरे के समान

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की पूजा करें. मीठा बांटें और हर काम में अपनी ओर से पहल बढ़ाएं.

वृश्चिक: पारिवारिक खुशियां और धन वृद्धि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन धन-धान्य में वृद्धि का है. परिवार के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और आप अपनों के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे. वाणी की मधुरता से आप सभी का दिल जीत लेंगे. पैतृक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी. आज आप एक अच्छे मेजबान साबित होंगे और मेहमानों का सत्कार करेंगे. नए और आकर्षक प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं जो भविष्य में लाभकारी होंगे.

शुभ अंक: 6, 7 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: 'ओम् शुं शुक्राय नमः' का जाप करें और मां दुर्गा को भोग लगाकर आशीर्वाद लें.

धनु: रचनात्मकता और आधुनिकता का मेल

धनु राशि वालों का रुझान आज आधुनिक और रचनात्मक गतिविधियों की ओर रहेगा. आपके संपर्क क्षेत्र का विस्तार होगा और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. व्यक्तित्व में सरलता और सौम्यता आपको दूसरों के बीच लोकप्रिय बनाएगी. जो लोग कला या कौशल के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें आज कोई बड़ा अवसर मिल सकता है. पारिवारिक परंपराओं का सम्मान करें. आपकी स्मरण शक्ति आज आपका बड़ा साथ देगी.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें. नवीनता अपनाएं और मिष्ठान्न का भोग लगाएं.

मकर: नीति और नियमों का पालन जरूरी

मकर राशि के जातकों को आज अपनी पेशेवर गलतियों से बचना होगा. न्यायिक और कानूनी मामलों में सावधानी बरतें. बजट के अनुसार ही खर्च करें, निवेश के मामलों में किसी अनुभवी की सलाह लें. आज आपको धैर्य और सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा. दूर देश के व्यापारिक मामलों में तेजी आ सकती है. रिश्तों में सुधार के लिए आपको अपनी ओर से प्रयास करने होंगे. नियमों का उल्लंघन करने से बचें.

शुभ अंक: 4, 6, 7, 8

शुभ रंग: स्फटिक के समान

आज का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें और दान-पुण्य के कार्यों में हिस्सा लें.

कुंभ: वित्तीय लाभ और कार्य विस्तार

कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बहुत मजबूत रहने वाला है. आपके संसाधनों में वृद्धि होगी और आप पैतृक संपत्ति से लाभ पा सकते हैं. मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग आपको हर मोर्चे पर मिलेगा. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे जिससे मानसिक शांति मिलेगी. प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष फलदायी है. संकोच कम करें. अपने कार्य विस्तार पर जोर दें.

शुभ अंक: 4, 6, 7 और 8

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: देवी मां दुर्गा की वंदना करें. मिष्ठान्न बांटें और अपनी व्यवहारिकता को बढ़ाएं.

मीन: प्रशासनिक सहयोग और कामकाजी सफलता

मीन राशि के जातकों को आज शासन और सत्ता का भरपूर सहयोग मिलेगा. आपकी कामकाजी रणनीतियां सफल रहेंगी और आप व्यावसायिक विषयों में सहजता से आगे बढ़ेंगे. बड़ों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा. लेखन और स्पष्ट संवाद से आपके कार्यों में स्पष्टता आएगी. इच्छित परिणामों की प्राप्ति से आपका मन उत्साहित रहेगा. नए प्रस्तावों को समाज में समर्थन मिलेगा.

शुभ अंक: 3, 6, 7 और 9

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: मां दुर्गा की पूजा करें. मिष्ठान्न वितरण करें और अपना कोई पुराना अधूरा व्रत आज पूरा करें.

