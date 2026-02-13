scorecardresearch
 
Australia vs Zimbabwe T20 WC Live Score: ऑस्ट्रेल‍िया ने जीता T20 वर्ल्ड कप में टॉस, ज‍िम्बाब्वे की पहले बल्लेबाजी, देखें लाइव स्कोर

aajtak.in | कोलंबो | 13 फरवरी 2026, 11:03 AM IST

T20 World Cup 2026 Live Cricket Score: Australia और Zimbabwe के बीच ICC Men's T20 World Cup 2026 का अहम ग्रुप मुकाबला R. Premadasa Stadium में खेला जा रहा है. दोनों टीमें जीत दर्ज कर अंकतालिका में स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरी हैं. मैच में टॉस ऑस्ट्रेल‍िया की टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. मैच के लाइव अपडेट के लिए इस पेज को लगातार र‍िफ्रेश करते रहें. (यह ब्लॉग ऑटोमेशन द्वारा अपडेट किया जा रहा है. इसे आजतक डिजिटल की एडिटोरियल टीम द्वारा संपादित नहीं किया जा रहा है )

टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेल‍िया और ज‍िम्बाब्वे की आज भ‍िड़ंत ( Photo: AP) टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेल‍िया और ज‍िम्बाब्वे की आज भ‍िड़ंत ( Photo: AP)
11:03 AM (4 मिनट पहले)
0.3: ब्रायन बेनेट को बेन ड्वारशुइस, दुग्गी!! इसी के साथ ब्रायन बेनेट ने अपना और टीम का खाता खोला है!! पैड्स लाइन की गेंद को बल्लेबाज़ ने लेग साइड की ओर फ्लिक करते हुए 2 रन हासिल किया है|
11:02 AM (4 मिनट पहले)
0.2: ब्रायन बेनेट को बेन ड्वारशुइस, इस बार आउटस्विंग हुई गेंद और बल्लेबाज़ चारो खाने चित हो गए| ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर बल्लेबाज़ ने पॉइंट की ओर खेलने का प्रयास किया लेकिन गेंद की लाइन में अपने बल्ले को नहीं ला सके| इसी बीच बॉल गई सीधा कीपर के दस्तानों में जहाँ से रन नहीं मिल पाया|
11:01 AM (5 मिनट पहले)
0.1: ब्रायन बेनेट को बेन ड्वारशुइस, डॉट गेंद!! इसी के साथ हुई मुकाबले की शुरुआत!! ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बल्लेबाज़ ने पॉइंट की ओर पुश किया| फील्डर वहां  मौजूद, रन नहीं आ सका|
10:57 AM (9 मिनट पहले)
राष्ट्रगान के बाद दोनों ही फील्ड अम्पायर के साथ ऑस्ट्रेलिया टीम गेंदबाज़ी करने मैदान पर उतर चुकी है जबकि जिम्बाब्वे के लिए सलामी बल्लेबाज़ी का भार ब्रायन बेनेट और ताड़ीवानाशे मरूमानी के कन्धों पर होगा| वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला ओवर लेकर बेन ड्वारशुइस तैयार...
10:51 AM (15 मिनट पहले)
...राष्ट्रगान जारी है...
10:42 AM (24 मिनट पहले)
ऑस्ट्रेलिया (प्लेइंग इलेवन) - ट्रैविस हेड (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेट कीपर), कैमरन ग्रीन, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, बेन ड्वारशुइस, नाथन एलिस, एडम जम्पा, मैथ्यू कुहेनमैन|
10:40 AM (26 मिनट पहले)
जिम्बाब्वे (प्लेइंग इलेवन) - ब्रायन बेनेट, ताड़ीवानाशे मरूमानी (विकेट कीपर), डिओन मायर्स, सिकंदर रजा (कप्तान), रायन बर्ल, टोनी मुनयोंगा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रैड इवांस, वेलिंग्टन मसाकाद्जा, ग्रेम क्रीमर, ब्लेसिंग मुजराबानी|
10:33 AM (34 मिनट पहले)
टॉस - ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला किया है...
10:07 AM (59 मिनट पहले)
फिलहाल दोनों ही दल के खिलाड़ी वार्म अप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टॉस और प्लेइंग-XI आने में ज्यादा देरी नहीं...
10:07 AM (59 मिनट पहले)
वहीँ उनके अलावा बल्लेबाजी में ट्रैविस हेड, टिम डेविड, कूपर कोन्नोल्ली, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और जोश इंगलिस पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में बेन ड्वारशुईस, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| दूसरी तरफ ज़िम्बाब्वे टीम में बल्लेबाजी में सिकंदर रजा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रेन बेनेट, रयान बर्ल, ब्राड इवांस, क्लाइव मदांडे और ब्रेंडन टेलर पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में रिचर्ड नगरवा, ब्लेसिंग मुजराबानी, वेलिंग्टन मसकाद्जा अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| तो अब देखना ये है कि यहाँ से कौन सी टीम जीत हासिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है|
10:07 AM (एक घंटा पहले)
हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 19वें मुकाबले में हमारे साथ जो अब से कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे के बीच कोलंबो में खेला जाएगा| ऐसे में दोनों ही टीमों का ये इस प्रतियोगिता का दूसरा मैच होगा| दोनों ही टीमें अपना पहला-पहला मैच जीतकर यहाँ एंट्री कर रही हैं| ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच आयरलैंड को 67 रन से हराया था तो वहीँ ज़िम्बाब्वे ने अपने पहले मुकाबले में ओमान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी| तो अब देखना होगा कि कौन सी टीम के हाथ लगती है जीत और किसे मिलती है निराशा| वहीँ दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक तरफ तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान मिचेल मार्श की वापसी हो सकती है|
10:05 AM (एक घंटा पहले)
...मैच डे...
