वहीँ उनके अलावा बल्लेबाजी में ट्रैविस हेड, टिम डेविड, कूपर कोन्नोल्ली, कैमरन ग्रीन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस और जोश इंगलिस पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में बेन ड्वारशुईस, एडम ज़म्पा, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| दूसरी तरफ ज़िम्बाब्वे टीम में बल्लेबाजी में सिकंदर रजा, ताशिंगा मुसेकिवा, ब्रेन बेनेट, रयान बर्ल, ब्राड इवांस, क्लाइव मदांडे और ब्रेंडन टेलर पर काफी कुछ निर्भर करेगा वहीँ गेंदबाजी में रिचर्ड नगरवा, ब्लेसिंग मुजराबानी, वेलिंग्टन मसकाद्जा अपनी गेंदों से विपक्षी टीम के बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाते हुए नजर आयेंगे| तो अब देखना ये है कि यहाँ से कौन सी टीम जीत हासिल करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है|