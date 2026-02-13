10:07 AM (एक घंटा पहले)

हैलो एंड वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 19वें मुकाबले में हमारे साथ जो अब से कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया और ज़िम्बाब्वे के बीच कोलंबो में खेला जाएगा| ऐसे में दोनों ही टीमों का ये इस प्रतियोगिता का दूसरा मैच होगा| दोनों ही टीमें अपना पहला-पहला मैच जीतकर यहाँ एंट्री कर रही हैं| ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला मैच आयरलैंड को 67 रन से हराया था तो वहीँ ज़िम्बाब्वे ने अपने पहले मुकाबले में ओमान को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी थी| तो अब देखना होगा कि कौन सी टीम के हाथ लगती है जीत और किसे मिलती है निराशा| वहीँ दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों की बात की जाए तो एक तरफ तो ऑस्ट्रेलियाई टीम में कप्तान मिचेल मार्श की वापसी हो सकती है|