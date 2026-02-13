Parliament Budget Session Live: लोकसभा में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा, जोरदार हंगामा, कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित

संसद के चालू बजट सत्र के पहले हाफ का आज अंतिम दिन है. अंतिम दिन की कार्यवाही का भी लोकसभा में हंगामेदार आगाज हुआ है. हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका. वहीं, राज्यसभा में कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है. राज्यसभा में सदस्य सभापति की अनुमति से मुद्दे उठा रहे हैं.
कफ सिरप के कारण मध्य प्रदेश और यूपी में मौतों का मुद्दा लोकसभा में उठा. इसकी सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग से संबंधित प्रश्न का सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने जवाब दिया.
लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई, पीठासीन संध्या राय ने लिस्टेड बिजनेस लिए. लिस्टेड बिजनेस लिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही 9 मार्च को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कोडीन कफ सिरप से मौतों का मुद्दा उठाया. प्रश्नकाल के दौरान इस सवाल का जेपी नड्डा ने जवाब दिया. जेपी नड्डा के जवाब के बाद जोरदार हंगामा हो गया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. आसन पर संध्या राय थीं.
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन संध्या राय ने सदन को पूर्व सदस्य डॉक्टर भगवान दास राठौर के निधन की सूचना दी. सदन में भगवान दास राठौर को श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया. पीठासीन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.