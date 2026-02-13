scorecardresearch
 
Advertisement
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाइव अपडेट

Parliament Budget Session Live: लोकसभा में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा, जोरदार हंगामा, कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित

aajtak.in | नई दिल्ली | 13 फरवरी 2026, 12:30 PM IST

Parliament Session Live Updates: संसद के चालू बजट सत्र के पहले हाफ का आज अंतिम दिन है. लोकसभा में जोरदार हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही नहीं चल सकी. ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहें...

Parliament Proceedings Live Parliament Proceedings Live

संसद के चालू बजट सत्र के पहले हाफ का आज अंतिम दिन है. अंतिम दिन की कार्यवाही का भी लोकसभा में हंगामेदार आगाज हुआ है. हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका. वहीं, राज्यसभा में कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है. राज्यसभा में सदस्य सभापति की अनुमति से मुद्दे उठा रहे हैं. 

12:17 PM (21 मिनट पहले)

संसद में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा, CBI जांच और मुआवजे की मांग

Posted by :- Bikesh Tiwari

कफ सिरप के कारण मध्य प्रदेश और यूपी में मौतों का मुद्दा लोकसभा में उठा. इसकी सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिवारों को मुआवजे की मांग से संबंधित प्रश्न का सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने जवाब दिया.

यह भी पढ़ें: संसद में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा, CBI जांच और मुआवजे की मांग पर सरकार ने दिया ये जवाब

12:13 PM (26 मिनट पहले)

Parliament Live: लोकसभा में लिए गए लिस्टेड बिजनेस, कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई, पीठासीन संध्या राय ने लिस्टेड बिजनेस लिए. लिस्टेड बिजनेस लिए जाने के बाद सदन की कार्यवाही 9 मार्च को 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
 

11:44 AM (54 मिनट पहले)

Lok Sabha Live: लोकसभा में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा

Posted by :- Bikesh Tiwari

कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने कोडीन कफ सिरप से मौतों का मुद्दा उठाया. प्रश्नकाल के दौरान इस सवाल का जेपी नड्डा ने जवाब दिया. जेपी नड्डा के जवाब के बाद जोरदार हंगामा हो गया और सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. आसन पर संध्या राय थीं.

11:17 AM (एक घंटा पहले)

Lok Sabha: लोकसभा में पूर्व सदस्य भगवान दास राठौर को दी गई श्रद्धांजलि

Posted by :- Bikesh Tiwari

लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही पीठासीन संध्या राय ने सदन को पूर्व सदस्य डॉक्टर भगवान दास राठौर के निधन की सूचना दी. सदन में भगवान दास राठौर को श्रद्धांजलि दी गई और मौन रखा गया. पीठासीन ने शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की.

Advertisement
Advertisement