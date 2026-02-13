Parliament Budget Session Live: लोकसभा में उठा कफ सिरप से मौतों का मुद्दा, जोरदार हंगामा, कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित

संसद के चालू बजट सत्र के पहले हाफ का आज अंतिम दिन है. अंतिम दिन की कार्यवाही का भी लोकसभा में हंगामेदार आगाज हुआ है. हंगामे के कारण लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका. वहीं, राज्यसभा में कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है. राज्यसभा में सदस्य सभापति की अनुमति से मुद्दे उठा रहे हैं.