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नीले पैर देखकर चौंक जाएंगे आप! मछली खाने वाले इस पक्षी का रंग क्यों है इतना खास?

समुद्र में मिलने वाला ब्लू-फुटेड बूबी अपने चमकीले नीले पैरों के लिए पहचाना जाता है. खास बात यह है कि इसके पैरों का रंग इसकी डाइट और शरीर की स्थिति से जुड़ा है. जानिए मछली खाने वाले इस अनोखे पक्षी की दिलचस्प कहानी.

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ये है नीले पैरों वाले ब्लू फुटेज बूबी. (Photo: Getty)
ये है नीले पैरों वाले ब्लू फुटेज बूबी. (Photo: Getty)

पूर्वी प्रशांत महासागर के गर्म इलाकों में एक ऐसा समुद्री पक्षी पाया जाता है, जिसके पैर चमकीले नीले होते हैं. इसे ब्लू-फुटेड बूबी कहा जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम Sula nebouxii है. यह पक्षी ज्यादातर समुद्र के आसपास रहता है. मछली और स्क्विड खाता है. इसके पैरों का नीला रंग सिर्फ इसकी पहचान नहीं है, बल्कि इसके खाने और शरीर की हालत से भी जुड़ा है.

ब्लू-फुटेड बूबी अपने नीले पैरों के साथ-साथ समुद्र में तेजी से डाइव लगाने के लिए भी जाना जाता है. यह उड़ते हुए नीचे पानी में मछलियों को देखता है और फिर तेजी से पानी में चला जाता है. यह करीब 80 फीट यानी 24 मीटर की ऊंचाई से पानी में छलांग लगा सकता है. यह करीब 65 फीट यानी 20 मीटर तक नीचे जाकर मछली पकड़ सकता है.

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पैरों का रंग नीला कैसे होता है?

ब्लू-फुटेड बूबी के पैरों का रंग उसकी त्वचा की खास बनावट और खाने से मिलने वाले पिगमेंट की वजह से बनता है. इसके पैरों में मौजूद कोलेजन की खास बनावट नीले रंग को बनाने में मदद करती है. वहीं, खाने से मिलने वाले कैरोटिनॉयड इस नीले रंग को और चमकीला बनाते हैं. यह पक्षी कैरोटिनॉयड खुद नहीं बना सकता. उसे ये चीजें खाने से मिलती हैं. ताजी मछली इसके लिए कैरोटिनॉयड का अहम सोर्स है. इसलिए इसके खाने का असर पैरों के रंग पर भी दिखाई देता है.

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Blue-Footed Booby

एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने देखा कि अगर नर ब्लू-फुटेड बूबी को कम खाना मिले, तो सिर्फ 48 घंटे में उसके पैरों का नीला रंग फीका पड़ सकता है. जब उसे फिर से ताजी मछली दी गई, तो पैरों का रंग दोबारा चमकीला हो गया. इससे पता चलता है कि पैरों का रंग इस पक्षी की शरीर की हालत के बारे में भी संकेत दे सकता है.

पार्टनर चुनने में भी काम आते हैं नीले पैर

इसके नीले पैर सिर्फ दिखने के लिए नहीं हैं. प्रजनन के समय नर अपने पैरों को मादा के सामने दिखाता है. वह पैरों को ऊपर उठाकर और खास तरीके से चलकर मादा को आकर्षित करता है. वैज्ञानिकों के मुताबिक, पैरों का ज्यादा चमकीला नीला रंग अच्छी शारीरिक हालत का संकेत हो सकता है. यानी मादा इन पैरों के रंग से नर की मौजूदा हालत का अंदाजा लगा सकती है.

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एक रिसर्च में वैज्ञानिकों ने कुछ नर पक्षियों के पैरों का रंग हल्का किया. इसके बाद कुछ मादाओं ने अपने दूसरे अंडे का आकार छोटा कर दिया. रिसर्च से संकेत मिला कि मादा नर की हालत को पैरों के रंग से समझ सकती है और उसके आधार पर प्रजनन से जुड़े फैसले कर सकती है.

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Blue-Footed Booby

कितना बड़ा होता है यह पक्षी?

ब्लू-फुटेड बूबी की लंबाई करीब 81 सेंटीमीटर तक हो सकती है. इसका वजन करीब 1.5 से 2.2 किलो तक होता है. इसके पंखों का फैलाव करीब 158 सेंटीमीटर तक हो सकता है. इसके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा भूरा और नीचे का हिस्सा सफेद होता है. इसके पैर चमकीले नीले होते हैं. छोटे ब्लू-फुटेड बूबी के पैर आमतौर पर भूरे होते हैं और उम्र बढ़ने के साथ उनका रंग नीला होता जाता है.

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ब्लू-फुटेड बूबी पूर्वी प्रशांत महासागर के इलाकों में पाया जाता है. यह मेक्सिको के गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से लेकर दक्षिण अमेरिका के पेरू तक के इलाके में मिलता है. गैलापागोस आइलैंड्स भी इसके लिए एक बड़ा इलाका है. यह पक्षी समुद्र के पास मौजूद द्वीपों और चट्टानी जगहों पर प्रजनन करता है. मादा आमतौर पर एक बार में 1 से 3 अंडे देती है.

ब्लू-फुटेड बूबी की सबसे बड़ी पहचान उसके चमकीले नीले पैर हैं. लेकिन इनका काम सिर्फ उसे अलग दिखाना नहीं है. पैरों का रंग उसके खाने और शरीर की हालत से भी जुड़ा है. यही वजह है कि वैज्ञानिक इसके पैरों के रंग को इसके व्यवहार और प्रजनन से जोड़कर देखते हैं.

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