सिर्फ 5 बचे थे... फिर बदली किस्मत, आज 350 हुए तो इस पक्षी ने जीत लिया बड़ा खिताब

न्यूजीलैंड में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके ब्लैक रॉबिन को 2026 का बर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है. 1980 में इस पक्षी की दुनिया में सिर्फ 5 संख्या रह गई थी. इनमें सिर्फ एक मादा पक्षी ही बच्चे पैदा कर सकती थी. लगातार किए गए बचाव के काम से अब इसकी संख्या करीब 350 वयस्क पक्षियों तक पहुंच गई है. इस साल के चुनाव में ब्लैक रॉबिन को 25,500 से ज्यादा वोट मिले.

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ब्लैक रॉबिन को न्यूजीलैंड में करुरे भी कहा जाता है. यह छोटा पक्षी चैथम आइलैंड्स पर पाया जाता है. ये द्वीप न्यूजीलैंड की मुख्य जमीन से करीब 800 किलोमीटर दूर हैं. 2026 के बर्ड ऑफ द ईयर चुनाव में 1.05 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया. ब्लैक रॉबिन ने काकापो और न्यूजीलैंड फाल्कन जैसे पक्षियों को पीछे छोड़कर यह खिताब जीता.

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1980 में सिर्फ 5 बचे थे

ब्लैक रॉबिन की संख्या कई साल पहले तेजी से घट गई थी. 1980 में इसके सिर्फ 5 पक्षी बचे थे. इनमें सिर्फ एक मादा पक्षी थी, जिसका नाम ओल्ड ब्लू था. एक नर पक्षी ओल्ड येलो था. इन्हीं पक्षियों से आगे इसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई.

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इसे बचाने के लिए न्यूजीलैंड की संरक्षण टीम ने लगातार इन पक्षियों पर नजर रखी. अंडों और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए खास इंतजाम किए गए. कई बार ब्लैक रॉबिन के बच्चों को दूसरी पक्षी प्रजाति की मदद से भी पाला गया. इससे ज्यादा बच्चे सुरक्षित तरीके से बड़े हो सके और धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी.

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अब करीब 350 वयस्क ब्लैक रॉबिन

आज चैथम आइलैंड्स के दो सुरक्षित द्वीपों पर करीब 350 वयस्क ब्लैक रॉबिन रहते हैं. इन जगहों पर चूहे, जंगली बिल्लियों और दूसरे जानवरों से इन पक्षियों को बचाया जाता है. संख्या बढ़ने के बाद भी ब्लैक रॉबिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. इसे अभी भी न्यूजीलैंड में गंभीर खतरे वाली प्रजाति माना जाता है.

इसके सामने सबसे बड़ी परेशानी सुरक्षित जगह की है. जिन दो द्वीपों पर अभी ये पक्षी रहते हैं, वहां इनके लिए सुरक्षित जगह सीमित हो रही है. इसलिए इनकी संख्या बढ़ाने के लिए एक और सुरक्षित जगह तैयार करने की जरूरत है. इसके लिए दूसरे द्वीपों से शिकारी जानवरों को हटाने और वहां सुरक्षित माहौल बनाने पर काम किया जा रहा है.

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पहली बार जीता बर्ड ऑफ द ईयर

2026 के बर्ड ऑफ द ईयर चुनाव में 1.05 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया. ब्लैक रॉबिन को 25,500 से ज्यादा वोट मिले. यह पहली बार है जब इस पक्षी ने यह खिताब जीता है. बर्ड ऑफ द ईयर चुनाव के जरिए न्यूजीलैंड में लोगों का ध्यान उन पक्षियों की तरफ खींचा जाता है, जिन्हें बचाने की जरूरत है.

ब्लैक रॉबिन की कहानी भी बताती है कि अगर किसी पक्षी की संख्या बहुत कम हो जाए, तब भी लगातार देखभाल और बचाव के काम से उसकी संख्या फिर बढ़ाई जा सकती है. हालांकि ब्लैक रॉबिन को आगे भी सुरक्षित जगह और लगातार देखभाल की जरूरत रहेगी.

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