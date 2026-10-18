Vastu Tips: अमीर बनने की चाहत है? घर की सजावट में शामिल करें ये 4 रंग

Feng Shui Colours for Wealth: घर की सजावट में रंगों की अहम भूमिका होती है. सही रंग न सिर्फ घर को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि वहां के माहौल को भी सुकून भरा बना सकते हैं. फेंगशुई की प्राचीन चीनी परंपरा में कुछ रंगों को धन, तरक्की और समृद्धि का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि इन रंगों को घर की सजावट में शामिल करने से सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली को बढ़ावा मिलता है. अगर आप भी अपने घर को नया लुक देना चाहते हैं, और साथ ही पैसा और खुशहाली बढ़ाना चाहते हैं तो इन 4 रंगों को अपनी सजावट का हिस्सा बना सकते हैं.

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1. बैंगनी रंग: समृद्धि और शाही अंदाज का प्रतीक

फेंगशुई में बैंगनी रंग को धन, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास से जोड़कर देखा जाता है. यह रंग घर की सजावट को आकर्षक और प्रीमियम लुक देने के लिए भी पसंद किया जाता है. बैंगनी रंग का इस्तेमाल खासतौर पर उन जगहों पर किया जा सकता है, जहां आप एक अलग और खूबसूरत माहौल बनाना चाहते हैं.

घर में कैसे करें इस्तेमाल: लिविंग रूम में बैंगनी रंग के कुशन, पर्दे या सजावटी सामान रख सकते हैं. अगर आप हल्का और सुकून भरा लुक चाहते हैं, तो लाइलैक रंग का विकल्प भी चुन सकते हैं. बैंगनी रंग के साथ सफेद, क्रीम या सुनहरे रंग का कॉम्बिनेशन घर की खूबसूरती बढ़ा सकता है.

2. गहरा नीला रंग: तरक्की और प्रचुरता से जुड़ी मान्यता

फेंगशुई में गहरे नीले रंग को जल तत्व से जोड़ा जाता है. पानी को निरंतर प्रवाह और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है. इसी वजह से गहरे नीले रंग को धन और समृद्धि से संबंधित रंगों में शामिल किया जाता है. इसके अलावा, यह रंग घर की सजावट में गहराई और शांति का एहसास भी देता है.

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घर में कैसे करें इस्तेमाल: आप लिविंग रूम में नीले रंग के कुशन, कालीन या पर्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं. दीवारों पर इस रंग का सीमित प्रयोग भी अच्छा विकल्प है. गहरे नीले रंग के साथ सफेद या हल्के ग्रे रंग का मेल घर को संतुलित और आकर्षक लुक दे सकता है.

3. गहरा हरा रंग: विकास और नई शुरुआत का संकेत

हरा रंग प्रकृति, हरियाली और विकास से जुड़ा है. फेंगशुई की मान्यताओं में इसे तरक्की, संतुलन और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है. घर में हरे रंग को शामिल करने का एक फायदा यह भी है कि यह प्राकृतिक और सुकून भरा माहौल बनाने में मदद कर सकता है.

घर में कैसे करें इस्तेमाल: घर के अंदर हरे पौधे लगा सकते हैं या सजावट में हरे रंग के गमले, कुशन और पेंटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आप दीवारों पर रंग करवाना चाहते हैं, तो हल्का हरा या ऑलिव ग्रीन चुन सकते हैं. पौधों को ऐसी जगह रखें जहां उन्हें पर्याप्त रोशनी और देखभाल मिल सके.

4. सुनहरा रंग: धन और सौभाग्य का प्रतीक

सुनहरे रंग को फेंगशुई में धन, वैभव और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है. यह रंग घर की सजावट में रौनक और भव्यता लाता है. हालांकि, इसका इस्तेमाल संतुलित तरीके से करना जरूरी है, ताकि घर की सजावट जरूरत से ज्यादा भरी हुई न लगे.

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घर में कैसे करें इस्तेमाल: सुनहरे रंग के फोटो फ्रेम, टेबल लैंप, सजावटी फूलदान या छोटे डेकोरेटिव आइटम इस्तेमाल कर सकते हैं. लिविंग रूम में सुनहरे रंग की हल्की झलक देने के लिए इसे सफेद, बेज या क्रीम रंग के साथ मिलाया जा सकता है.

घर में रंग चुनते समय इन बातों का रखें ध्यान

घर की सजावट के लिए रंग चुनते समय कमरे के आकार, प्राकृतिक रोशनी और अपनी पसंद का ध्यान रखना चाहिए. गहरे रंग छोटे कमरे को अपेक्षाकृत भरा हुआ दिखा सकते हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना बेहतर हो सकता है. वहीं, हल्के रंग कमरे को खुला और रोशन दिखाने में मदद कर सकते हैं.

फेंगशुई में बताए गए रंगों का संबंध पारंपरिक मान्यताओं से है. इन रंगों के इस्तेमाल से धन आने या आर्थिक स्थिति बदलने की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है. वास्तविक आर्थिक मजबूती के लिए बचत, बजट और सही वित्तीय फैसले महत्वपूर्ण हैं.

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