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आज 23 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: मनोबल ऊंचा  रहेगा, लापरवाही से बचेंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 23 October 2026, Virgo Horoscope Today:  मनोबल ऊंचा  रहेगा.  लापरवाही से बचेंगे.  लक्ष्य पूरे होंगे.  समकक्ष सहयोगी होंगे.  स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. 

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virgo horoscope
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कार्यक्षेत्र में सुधार के संकेत बने हुए हैं.  पेशेवर मामलों में उत्तम स्थिति रहेगी.  मेहनत से राह बनाएंगे.  र्कायोजनाओं में समय प्रबंधन बढ़ाएंगे.  निर्णय क्षमता मजबूत होगी.  विभिन्न आर्थिक प्रयासों में अनदेखी से बचें.  सहज सफलता बनी रहेगी.  सेवा़क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.  अनुभवियों से बनाए रखेंगे.  वरिष्ठों से मुलाकात सफल रहेगी.  सामंजस्य पर जोर बढ़ाएंगे.  परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेंगे.  कामकाजी चर्चा संवाद पर फोकस रखेंगे.  स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बनाए रखें. 

नौकरी व्यवसाय- कारोबार में सहज रहेंगे.  संतुलन व नियंत्रण बढ़ाएं.  आर्थिक मामलों में स्पष्ट रहें.  सेवाभावना बनाए रखेंगे.  विपक्ष सक्रियता दिखाएगा.  नौकरीपेशा अच्छा करेंगे.  पेशेवर प्रयासों का सम्मान करें. 

धन संपत्ति- वित्तीय विवाद से बचें.  लाभ सामान्य बना रहेगा.  लोभ प्रलोभन में न आएं.  लापरवाही पर अंकुश बढ़ाएं. उधार का लेनदेन न करें.  मेहनत से परिणाम बढ़ाएंगे. क्षमता में वृद्धि होगी.  बजट से चलें. 

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प्रेम मैत्री- प्रेम और स्नेह के मामलों में विनम्र बने रहें.  करीबियों पर भरोसा बनाए रखेंगे.  मन के मामले संतुलित रहेंगे.  रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे.  संबंध पूर्ववत् रहेंगे.  अनावश्यक चर्चा संवाद को टालेंगे.  अपनों का मान सम्मान रखेंगे.  धैर्य दिखाएंगे.  अन्य की भावनाओं का आदर करें. 

स्वास्थ्य मनोबल- स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.  मनोबल ऊंचा  रहेगा.  लापरवाही से बचेंगे.  लक्ष्य पूरे होंगे.  समकक्ष सहयोगी होंगे.  स्वास्थ्य संकेतों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. 

आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें.  ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें.  श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं.  नियम व निरंतरता रखें. 

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शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : फिरोजी

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