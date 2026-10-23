आज 23 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: मनोबल ऊंचा रहेगा, तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे

भाग्य से परिणाम संवार पाएंगे. प्रबंधन बेहतर होगा. सकारात्मक परिणाम बनेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. इच्छित स्थित बनी रहेगी. साख संवार बढ़त पर रहेंगे. आस्था अध्यात्म को बल मिलेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. बड़ी सोच से काम लेंगे. प्रशासनिक क्षेत्र में बेहतर रहेंगे. महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. सहकर्मियों के साथ सहयोग पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. कारोबार में उछाल रहेगा. चहुंओर सफलता पाएंगे. लाभ एवं प्रभाव बढ़ा रहेगा.

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नौकरी व्यवसाय- कार्ययोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रभाव में वृद्धि होगी. आय की स्थिति उम्मीद से अच्छी रहेगी. वाणिज्यिक मामले बनेंगे. कार्यक्षमता बढ़ेगी. संकल्पों को पूरा करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक विषयों को भुनाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का लाभ उठाएंगे. आय के स्त्रोत खुलेंगे. आर्थिक क्षेत्र में लाभ एवं सुधार के संकेत हैं. सकारात्मक प्रदर्शन बनाए रखेंगे. बचत में रुचि लेंगे.

प्रेम मैत्री- परिजनों के साथ सुखद पलों को बांटेंगे. मन के मामले संवरेंगे. प्रेम संबंधों में उत्साहित रहेंगे. शुभ संदेश प्राप्त होंगे. सभी जन प्रसन्न रहेंगे. व्यवहार में मिठास बढ़ेगी. रिश्तों में बड़प्पन रखेंगे. भावनात्मकता बढ़ेगी. प्रियजनों के साथ यात्रा पर जा सकते हैं. संबंध मजबूत होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- साक्षात्कार में सफल रहेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. तर्कपूर्ण व्यवहार रखेंगे. उत्साह आगे बढ़ेंगे. सहयोग की भावना बढ़ेगी. बड़प्पन रखेंगे.

आज का उपाय: राक्षसों को वध करने वाली देवी मां दुर्गाजी की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. धर्मकार्य करें.

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शुभ अंक : 5, 6 और 7

शुभ रंग : आसमानी

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