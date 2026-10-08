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आज 8 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: अनुशासन अपनाएं, रहन सहन पर ध्यान देंगे

Aaj ka Kanya Rashifal 8 October 2026, Virgo Horoscope Today: प्रेम स्नेह से काम लेंगे.  मन के मामले मिलेजुले बने रहेंगे.  गरिमा गोपनीयता रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे. विषयों में धैर्य रखेंगे.

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virgo horoscope
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वित्तीय कार्य साधारण बने रहेंगे.  निवेश व खर्च बढ़ा हुआ रहेगा.  महत्वपूर्ण मामलों में धैर्य बनाए रखें.  सावधानी से काम लें.  रिश्तों में पहल से सभी प्रभावित होंगे.  सभी क्षेत्रों में संतुलित प्रदर्शन करेंगे.  निजी संबंध बल पाएंगे.  खर्च निवेश पर नियंत्रण रखें.  न्यायिक मामलों में धैर्य दिखाएंगे.  दूर देश की यात्रा संभव है.  स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. पद प्रतिष्ठा पूर्ववत् रहेगी.  नियमपालन बढ़ाएं.  लेनदेन में स्पष्टता रखें.  विदेशी कार्य बनेंगे. 

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर सजगता से कार्य करते रहेंगे.  नियमों पर जोर दें.  कार्य विस्तार बना रहेगा.  बजट की सामान्य स्थिति रहेगी.  विभिन्न कार्यों  में सूझबूझ दिखाएंगे.  लीगल गतिविधियों से बचें. 

धन संपत्ति- आर्थिकी पर दबाव बना रह सकता है.  स्मार्ट डिले की नीति अपनाएं.  पेशेवरों का साथ रहेगा. कारोबारी स्थिति सामान्य रहेगी.  अवसर का इंतजार करें.  जल्दबाजी न दिखाएं.  सहयोग रखें. 

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प्रेम मैत्री- रिश्तों में सहजता रखें.  प्रेम स्नेह से काम लेंगे.  मन के मामले मिलेजुले बने रहेंगे.  गरिमा गोपनीयता रखेंगे. प्रियजनों को अनसुना करने से बचेंगे.  भावनात्मक विषयों में धैर्य रखेंगे.  संपर्क संवाद सूधारेंगे.  स्वजनों का साथ रहेगा.  मित्रों से भेंट होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- अनुशासन अपनाएं.  रहन सहन पर ध्यान देंगे.  व्यवहार प्रभावी रहेगा.  व्यवस्था व स्वास्थ्य पर ध्यान दें.  उत्साह मनोबल ऊंचा रखें. 


आज का उपाय: कुल के पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.  सपरिवार विनम्र आभार प्रकट करें.  ब्राह्मणों को भोजन कराएं.  पीली वस्तुएं दान करें.  पहल से बचें. 

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शुभ अंक : 1, 3, 5 और 8

शुभ रंग : खाकी

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