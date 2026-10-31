Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 31 अक्टूबर 2026: आज 31 अक्टूबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि

पंचांग- 31 अक्टूबर 2026
विक्रम संवत- 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत- 1948, पराभव
पूर्णिमांत- कार्तिक
अमांत- आश्विन
तिथि षष्ठी - 04:57 पी एम तक नक्षत्र आर्द्रा - 07:12 ए एम तक
सप्तमी पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक
योग सिद्ध - 05:31 पी एम तक
साध्य करण वणिज - 04:57 पी एम तक
वार शनिवार
विष्टि - 03:51 ए एम, नवम्बर 01 तक
पक्ष कृष्ण पक्ष
नक्षत्र
नक्षत्र आर्द्रा - 07:12 ए एम तक
पुनर्वसु - 05:39 ए एम, नवम्बर 01 तक
सूर्य और चंद्रमा का समय
सूर्योदय 06:32 ए एम
सूर्यास्त 05:37 पी एम
चन्द्रोदय 10:32 पी एम
चन्द्रास्त 11:54 ए एम
अशुभ काल
राहुकाल 09:18 ए एम से 10:41 ए एम
यमगण्ड 01:28 पी एम से 02:51 पी एम
आडल योग 07:12 ए एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01
विडाल योग 06:32 ए एम से 07:12 ए एम
गुलिक काल 06:32 ए एम से 07:55 ए एम
दुर्मुहूर्त 06:32 ए एम से 07:16 ए एम
वर्ज्य 06:25 पी एम से 07:55 पी एम 07:16 ए एम से 08:01 ए एम
बाण रज - 09:22 पी एम तक
भद्रा 04:57 पी एम से 03:51 ए एम, नवम्बर 01
शुभ काल
ब्रह्म मुहूर्त - 04:49 ए एम से 05:41 ए एम
अभिजित मुहूर्त - 11:42 ए एम से 12:27 पी एम
विजय मुहूर्त 01:55 पी एम से 02:40 पी एम
गोधूलि मुहूर्त - 05:37 पी एम से 06:03 पी एम
सायाह्न सन्ध्या 05:37 पी एम से 06:54 पी एम
अमृत काल - 03:24 ए एम, नवम्बर 01 से 04:54 ए एम, नवम्बर 01
निशिता मुहूर्त 11:39 पी एम से 12:31 ए एम, नवम्बर 01
त्रिपुष्कर योग - 04:57 पी एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01
रवि योग 07:12 ए एम से 05:39 ए एम, नवम्बर 01