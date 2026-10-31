scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 31 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: आज कामकाज में बरतें सावधानी, जल्दबाजी बिगाड़ सकती है बात

Aaj ka Makar Rashifal 31 October 2026, Capricorn Horoscope Today: अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

कामकाज में समय सीमा का ध्यान रखें. वाणिज्यिक गतिविधियों व संवाद को बेहतर बनाए रखेंगे. सेवाक्षेत्र में फोकस बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं. समकक्षों का भरोसा जीतें. व्यक्तिगत प्रयासों बेहतर रहेंगे. व्यवहार में तर्कशीलता बढ़ाएं. कर्मठता और लगन से आगे बढ़ेंगे. अवरोधों को धैर्यपूर्वक दूर करेंगे. सक्रियता और संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अनुशासन अनुपालन बनाए रखेंगे. उपलब्धियां पूर्ववत् रहेंगी. जिम्मेदारी से कार्य करेंगे. अधिकारियों के निर्देशों का पालन करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- लगन से परिणाम संवारेंगे. तथ्यों पर बल बनाए रखें. पेशेवरों पर भरोसा बढ़ेगा. करियर में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रहेगा. नियम पालन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवर कार्यों को बढ़ावा मिलेगा. अति भरोसे में न आएं. लेनदेन में सावधानी बढ़ाएं. निवेश पर नियंत्रण लाएंगे. उधारी से बचें. विविध प्रयासों को गति देंगे. बहकावे से बचाव रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

मकर राशि वाले आज इस चीज का करें दान, व्यापार के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल रहेगी
संकेतों पर ध्यान दें, स्वास्थ्य जांच बनाए रखें
मकर राशिवालों को कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, यात्रा से लाभ होगा, जानें शुभ रंग
स्वास्थ्य बेहतर होगा,  व्यवस्था संवारेंगे
मकर राशिवालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, जानें शुभ रंग

प्रेम मैत्री- जल्दबाजी न करें. रिश्तों में धैर्य बढ़ाएं. सबके प्रति आदर सम्मान रखें. रिश्तों में संतुलन बढ़ाएंगे. निजी मामलों में स्पष्टता लाएंगे. अनावश्यक प्रतिक्रिया से बचें. जरूरी सूचना मिल सकती है. चर्चा संवाद में देरी से बचें. पारिवारिक प्रयासों में बेहतर बने रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- निरंतरता बनाए रखें. ध्यान प्राणायाम पर बल दें. रुटीन पर ध्यान दें. स्वास्थ्य की अनदेखी से बचें. संकेतों के प्रति सजग रहें.

आज का उपाय: नवग्रहों की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. नियम रखें.
 

Advertisement

शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : गहरा नीला

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 31 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, नौकरी और व्यापार में मिलेंगे शुभ अवसर |
    आज 31 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज जोखिम भरे कामों से रहें दूर, सेहत का भी रखें ध्यान |
    आज 31 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आज भाग्य देगा पूरा साथ, नौकरी-कारोबार में बढ़ेगा लाभ |
    आज 31 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज करियर में चमकेगी किस्मत, अधिकारियों का मिलेगा पूरा सहयोग |
    आज 31 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: आज आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, नौकरी और व्यापार में मिलेंगे नए मौके |
    एक क्लिक में पढ़ें 31 अक्टूबर 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 31 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक मामलों में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिश्तों में भी रखें धैर्य |
    आज 31 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: आज किस्मत देगी साथ, प्रेम जीवन में आएगा सुधार |
    आज 31 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: परिवार में आएंगी खुशियां, नौकरी और कारोबार में मिलेंगे नए अवसर |
    आज 31 अक्टूबर 2026 मेष राशिफल: रिश्ते मजबूत होंगे, बढ़ेगा मान-सम्मान
    Advertisement