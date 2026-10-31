scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 31 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, आर्थिक मामलों में मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Kumbh Rashifal 31 October 2026, Aquarius Horoscope Today: स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

वाणिज्यिक उन्नति की अवसर बनेंगे. मूलभूत शिक्षा पर जोर रहेगा. आर्थिक विषयों में आगे बने रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. प्रेम संबंधों में सफल होंगे. मन के मामले बनेंगे. प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में प्रभावशाली रहेंगे. भावनात्मक मामलों में सकारात्मक रहें. साझा भावना बढ़ेगी. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. घर में आनंद का वातावरण रहेगा. सफलता से उत्साहित रहेंगे. सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- कामकाजी विषय संवरेंगे. तैयारी पर जोर होगा. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में उत्साह से आगे बढ़ेंगे. शुभ समाचार मिलेंगे. पेशेवर प्रभाव बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाए रहेंगे.

धन संपत्ति- लक्ष्य पर फोकस रहेगा. भेंटवार्ताओं में सफलता पाएंगे. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. आर्थिक लाभ में वृद्धि होगी. कारोबारियों से तालमेल रहेगा. वित्तीय मामलों में मनोवांछित उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Karwa Chauth 2026
करवा चौथ पर दुर्लभ महासंयोग! इन राशियों को मिलेगा लाभ!
कुंभ राशि वाले आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें, सेहत ठीक रहेगी
 तेजी से निर्णय लेंगे,  साख सम्मान में वृद्धि होगी
कुंभ राशिवाले वाणी का प्रयोग सावधानी से करें, रुके हुए काम पूरे होंगे, जानें दैनिक राशिफल
व्यर्थ वार्ता से बचें, स्पष्टता बनाए रखें

प्रेम मैत्री- स्वजनों के साथ भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रियजनों से जरूरी बात कहेंगे. मिठास और विश्वास बनाए रखेंगे. सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. करीबियों से भेंट होगी. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. मित्रों में भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- अवसर बढ़ेंगे. सूझबूझ से जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. उच्च मनोबल बनाए रखेंगे.

आज का उपाय: नवग्रहों की पूजा करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. सीखना बढ़ाएं.
 

Advertisement

शुभ अंक : 4, 6, 8 और 9

शुभ रंग : नीलम समान

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    आज 31 अक्टूबर 2026 कुम्भ राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, आर्थिक मामलों में मिलेगी बड़ी सफलता |
    आज 31 अक्टूबर 2026 मकर राशिफल: आज कामकाज में बरतें सावधानी, जल्दबाजी बिगाड़ सकती है बात |
    आज 31 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: आज चमकेगी किस्मत, नौकरी और व्यापार में मिलेंगे शुभ अवसर |
    आज 31 अक्टूबर 2026 वृश्चिक राशिफल: आज जोखिम भरे कामों से रहें दूर, सेहत का भी रखें ध्यान |
    आज 31 अक्टूबर 2026 तुला राशिफल: आज भाग्य देगा पूरा साथ, नौकरी-कारोबार में बढ़ेगा लाभ |
    आज 31 अक्टूबर 2026 कन्या राशिफल: आज करियर में चमकेगी किस्मत, अधिकारियों का मिलेगा पूरा सहयोग |
    आज 31 अक्टूबर 2026 सिंह राशिफल: आज आर्थिक स्थिति होगी मजबूत, नौकरी और व्यापार में मिलेंगे नए मौके |
    एक क्लिक में पढ़ें 31 अक्टूबर 2026, शनिवार की अहम खबरें |
    आज 31 अक्टूबर 2026 कर्क राशिफल: आर्थिक मामलों में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, रिश्तों में भी रखें धैर्य |
    आज 31 अक्टूबर 2026 मिथुन राशिफल: आज किस्मत देगी साथ, प्रेम जीवन में आएगा सुधार
    Advertisement