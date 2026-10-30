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Vrishabh Tarot Rashifal 30 October 2026: रुटीन बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 30 October 2026: नियम और निरंतरता बनाए रखेंगे. बड़ों की सीख को नजरअंदाज करने से बचेंगे. करीबियों का साथ बनाए रखेंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पण बढ़ा रहेगा. अनुशासन से कार्य करते रहेंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष
टू आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए अवसरों का लाभ उठाने और तेजी से कार्य करने पर जोर देने वाला है. समय की चाल को समझते हुए आगे बढ़ें. श्रेष्ठ कार्य गति पाएंगे. कार्यविस्तार के प्रयासों केा बढ़ावा मिलेगा. परिवार का समर्थन प्राप्त होगा. आपसी तालमेल और अनुभव से आगे बढ़ेंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. विविध मामलों में उत्साह से आगे बढ़ेंगे.

भावनात्मक चर्चा में सहज होंगे. निजी विषयों में बेहतर स्थिति बनी रहेगी. लोग आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे. संतुलित ढंग से कार्य करें. नियम और निरंतरता बनाए रखेंगे. बड़ों की सीख को नजरअंदाज करने से बचेंगे. करीबियों का साथ बनाए रखेंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पण बढ़ा रहेगा. अनुशासन से कार्य करते रहेंगे. साहसिक फैसले लेंगे.

स्वास्थ्य: खानपान आकर्षक रहेगा. रुटीन बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रोग दोष दूर होंगे.

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मौसमी सावधानी बनाए रखें, सेहत से समझौता न करें
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आर्थिक स्थिति: उचित दिशा में कदम बढ़ाएंगे. चर्चा में स्पष्टता रखेंगे. स्पर्धा में पहल बनाए रखेंगे.

रिश्ते: रिश्तों उत्साह रखेंगे. परिचितों का साथ रहेगा. शुभ सूचना मिलेगी. सामंजस्य बढ़ाएंगे.

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