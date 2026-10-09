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Vrishabh Tarot Rashifal 9 October 2026: सबको साथ लेकर चलेंगे, व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 9 October 2026: घर में अनुकूलता की स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

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taurus horoscope
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वृष
ऐस ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए नए कारोबारी मामलों को बढ़ावा देने और बेहतर शुरूआत करने में सहयोंगी है. आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मकता बढ़ेगी. विविध परिणाम पक्ष में बनाए रखेंगे. व्यावसायिक चर्चा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. परिचितों के साथ वक्त बिताएंगे. चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे. श्रेष्ठ प्रदर्शन का भाव बनाए रखेंगे. व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा.

कार्यगति में तेजी आएगी. अन्य की व्यर्थ की बातों में नहीं आएंगे. दोस्तों में सहकार रहेगा. कला कौशल को बल मिलेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. पेशेवर जन सूझबूझ व सजगता से आगे बढ़ेंगे. घर में अनुकूलता की स्थिति रहेगी. महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. मित्रों और समकक्षों का साथ मिलेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे.

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स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. दिनचर्या संवरेगी.
आर्थिक स्थिति: कारोबारी पहल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. कार्य को विस्तार देंगे.
रिश्ते: घरवालों से सहजता बनाए रखेंगे. वातावरण अनुकूल रहेगा. सबको साथ लेकर चलेंगे.

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