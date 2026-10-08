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Vrishabh Tarot Rashifal 8 October 2026: दोस्ती में विश्वास बढ़ेगा, चुनौतियों का सामना करेंगे

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 8 October 2026: महत्व के कार्यों को बढ़ावा देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. संबंधों में सुलह अवसर बढ़ेंगे. चुनौतियों का सामना करेंगे. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे.

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taurus horoscope
taurus horoscope

वृष  
थ्री ऑफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए कार्यविस्तार बनाए रखने और कारोबारी फैलाव को बढ़ावा देने वाला है. रणनीतिक समझ का लाभ मिलेगा. व्यावसायिक कोशिशों को उचित दिशा बनाए रखेंगे. वित्तीय मामलों में उत्साह रहेगा. महत्व के कार्यों को बढ़ावा देंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. संबंधों में सुलह अवसर बढ़ेंगे. चुनौतियों का सामना करेंगे. करीबी सहयोग बनाए रखेंगे.

आसपास सकारात्मक स्थिति बनी रहेगी. पेशेवर मदद बनाए रखेंगे. परिवार का सहयोग बढ़ा हुआ रहेगा. कार्यों में पहल बनाए रखेंगे. विभिन्न मोर्चों पर बेहतर रहेंगे. सक्रियता से कार्य संवारेंगे. विरोधियों से दूरी रखें. लक्ष्य संबधी प्रयास पूरे कर सकेंगे. कामकाजी सहयोगियों से तालमेल बढ़ेगा. योजनाओं पर अमल बढ़ाए रखेंगे.

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स्वास्थ्य: शारीरिक अवरोध दूर होंगे. रुटीन पर जोर रहेगा. दिनचर्या व्यवस्थित रखेंगे.
आर्थिक स्थिति: कारोबार में अनुकूल स्थिति रहेगी. साहस और सहकारिता से आगे बढ़ेंगे.
रिश्ते: व्यक्तिगत संबंधों को महत्व देंगे. अपनों को साथ रखेंगे. दोस्ती में विश्वास बढ़ेगा.

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