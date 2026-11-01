Vrishabh Tarot Rashifal 1 November 2026: व्यापार के कार्य गति लेंगे,  लोगों से भेंट होगी

वृष

ऐट ऑफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए निरंतरता बनाए रखकर कार्य व्यापार को गति देने में सहयोगी है. कारोबार में प्रभावपूर्ण स्थिति बनाए रखेंगे. विभिन्न कार्यों को सुनियोजित ढंग आगे बढ़ाएंगे. लाभ पाने के लिए जल्दबाजी से बचेंगे. व्यवसाय उम्मीद अनुरूप रहेगा. घर में जरूरी सुविधाएं जुटाएंगे. चर्चा संवाद में आगे रहेंगे. उचित निर्णय लेने में सहज होंगे.

अन्य की बातों में आकर कार्य प्रभावित न होने दें. व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाए रखें. सक्रियता और समर्पण की भावना से कार्य करेंगे. कार्यविस्तार का जोर बना रहेगा. सहयोगियों का समर्थन रहेगा. कारोबार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. करीबियों के प्रति आपसी विश्वास को बढ़ाएंगे. सहकार का भाव रखेंगे. व्यर्थ हलचल से बचें.

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स्वास्थ्य: सेहत में सुधार बना रहेगा. खानपान अच्छा होगा. व्यक्तित्व संवार पाएगा.

आर्थिक स्थिति: उ़द्योग बढ़त पर रहेगा. व्यापार के कार्य गति लेंगे. लोगों से भेंट होगी.

रिश्ते: करीबी सहयोग देंगे. मेलजोल के अवसर बनेंगे. घर वालों संग आनंद से रहेंगे.

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