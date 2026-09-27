आज 27 सितंबर 2026 मेष राशिफल: निवेश बढ़ा हुआ रह सकता है, लक्ष्यों को पूरा करें

खर्च पर अंकुश बनाए रखना कठिन होगा. आवश्यक कार्यों को पूरा करें. बजट की अनदेखी से बचें. लेनदेन में सावधानी बनाए रखें. बड़ों की आज्ञाकारिता रखें. रिश्तेदारों का सहयोग रहेगा. न्यायिक मामलों में सजगता रखेंगे. खर्च और निवेश पर नियंत्रण बढ़ाएं. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. लेनदेन पर ध्यान दें. विदेश यात्रा संभव है. करीबियों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण वार्ता में सजगता बनाए रखें.

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नौकरी व्यवसाय- विभिन्न मामले लंबित रह सकते हैं. निवेश बढ़ा हुआ रह सकता है. लक्ष्यों को पूरा करें. पेशेवरों को सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएं. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

धन संपत्ति- आर्थिक दबाव बना रहेगा. आवश्यक खरीदी कर सकते हैं. सुविधाएं व संसाधन बढ़ाएंगे. अनुबंधो में स्पष्टता बनाए रखेंगे. कामकाजी विषयों में उधार की स्थिति से बचें.

प्रेम मैत्री- रिश्तों में संवेदनशीलता रहेगी. करीबियों से सहज संवाद बढ़ाएंगे. उतावलेपन व दिखावे से बचें. अवसर का इंतजार करें. विश्वस्तों की अनदेखी नहीं करेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. प्रिय को अनदेखा न करें.

स्वास्थ्य मनोबल- वार्ता में विनम्र रहें. मनोबल बना रहेगा. धूर्तजन सक्रियता दिखा सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न बरतें. व्यवस्था बनाए रखें.

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आज का उपाय: आत्मतत्व भगवान सूर्यदेव को जल से अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. दान धर्म पर फोकस रखें. धोखाधड़ी में आने से बचें.

शुभ अंक : 1, 7 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

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