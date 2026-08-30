Dhanu Tarot Rashifal 30 August 2026: सजग रहें, खुले वातावरण में रहें

धनु

फाइव ऑफ कप्स

आज का दिन आप के लिए हर मध्यम स्थिति का सूचक है. दिल के मामलों में नैराश्य की स्थिति से बचें. विविध मामलों में सकारात्मक पक्ष पर नजर बनाए रखें. योजनाओं पर काम करते हुए आगे बढ़ने की नीति रखें. विरोधी की बातों से प्रभावित न हों. लोभ लालच में से बचें. घर के मामले सहज बनाए रखें. करीबियों की हल्की बातों को नजरअंदाज करें.

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जल्द किसी की बातों पर भरोसा न करें. सबकी सहमति और विचारों का सम्मान करें. भावनात्मक स्तर सहज प्रदर्शन बनाए रहे. अनजान लोगों की बातों में नहीं आएं. अपनों से मतभेद बढ़ाने से बचें. व्यक्तिगत कार्यां को पूरा करने का प्रयास रखें. आसपास में अनुकूलन रहेगा. अपनों का सम्मान बनाए रखें. चर्चा में हिचक दिखाएंगे.

स्वास्थ्य: दिनचर्या नियमित बनाएं. मौसमी बदलावों के प्रति सजग रहें. खुले वातावरण में रहें.

आर्थिक स्थिति: बड़ों से तालमेल बढ़ाएं. सहयोग की भावना से कार्य करें. आत्मविश्वास बढ़ाए रखें.

रिश्ते: घर वालों से बनाकर चलें. औरों के विचारों का सम्मान करें. उतावली न करें. जिद न दिखाएं.



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