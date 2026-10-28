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Dhanu Tarot Rashifal 28 October 2026: संतुलित प्रदर्शन बनाए रहेंगे, विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 28 October 2026: कामकाज में गंभीरता रखें. संतुलित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक स्थिति औसत बनी रहेगी. कारोबारी मामलों में संतुलन बढ़ाएं. प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं. सहजता रखें.

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sagittarius horoscope
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धनु
ऐट आफ वांड्स
आज का दिन आप के लिए व्यर्थ बातों की अनदेखी करने और जल्दबाजी में कदम उठाने से बचने का संकेतक है. कार्यक्षेत्र में स्पष्टता बनाए रखें. व्यवस्थित ढंग से योजनाओं को आगे बढ़ाएं. लोगों के प्रभाव में आकर कार्य करने से बचें. तथ्यों की जांच बनाए रखें. कला कौशल से सभी को प्रभावित करेेंगे. लेनदेन में सावधान रहें. अनजान व्यक्तियों से सावधानी बनाए रखें.

अफवाहों व कम महत्व की बातों को गंभीरता से न लें. कामकाजी प्रयासों में धैर्य रखें. अनुभवियों से बनाकर चलें. कामकाज में गंभीरता रखें. संतुलित प्रदर्शन बनाए रहेंगे. विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे. आर्थिक स्थिति औसत बनी रहेगी. कारोबारी मामलों में संतुलन बढ़ाएं. प्रलोभन और दिखावे में नहीं आएं. सहजता रखें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य संकेतों को नजरअंदाज न करें. खानपान में लापरवाही नहीं बरतें.

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आर्थिक स्थिति: कारोबार में सजगता बढ़ाएं. आर्थिक नियंत्रण बनाए रहें. लक्ष्य पर जोर दें.

रिश्ते: साथी समर्थन बनाए रहेंगे. रिश्तों में अनदेखी से बचें. सभी पर नजर बनाए रखेंगे.

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