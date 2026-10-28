Tula Tarot Rashifal 28 October 2026: मान सम्मान पर जोर दें, स्थिति का उचित आंकलन करें

तुला

टेन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए कार्य पूरा होने तक विश्राम से बचने का संकेतक है. जिम्मेदारी को हरसंभव पूरा करने पर जोर दें. प्रबंधन व निरंतरता बनाए रखें. कार्यव्यवस्था में सहजता बढ़ाएं. वाणिज्यिक मामलों में सजगता बढ़ाएं. विविध विषयों में उधार से बचें. स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है. परिजनों की सलाह और अनुशासन बढ़ाएं. गरिमा गोपनीयता पर बल दें.

और पढ़ें

करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. सीख सलाह की अनदेखी से बचें. व्यवहार में सहजता बनाए रखें. पद प्रभाव सामान्य रहेगा. सकारात्मक लोगों की संगति बनाए रहें. मान सम्मान पर जोर दें. स्थिति का उचित आंकलन करें. असजता बढ़ सकती है. कामकाज में संतुलन रखें. सामंजस्यता बनाए रहें. उम्मीद के अनुरूप बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: खानपान में सहजता रखें. भावुकता में न आएं. सेहत प्रभावित रह सकती है.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामले सामान्य रहेंगे. कार्यव्यवस्था संतुलित बनाएं. नियमपालन बढ़ाएं.

रिश्ते: व्यक्तिगत मामलों में धैर्य दिखाएं. सावधानी रखें. परिवार सहयोगी रहेगा. भरोसा रखें.

---- समाप्त ----