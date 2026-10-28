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Mithun Tarot Rashifal 28 October 2026: संतुलित ढंग से आगे बढ़ें, व्यापार में बेहतर बने रहने का प्रयास रहेगा

Aaj ka Mithun (Gemini) Tarot Card Horoscope, 28 October 2026: लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. संतुलित ढंग से आगे बढ़ें. व्यापार में व्यवस्थित बने रहने का प्रयास रहेगा. सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पण रहेगा. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. अहंकार में आने से बचें.

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gemini horoscope
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मिथुन
द मून
आज का दिन आप के लिए असहज परिस्थितियों में आगे बढ़ने जल्दबाजी से बचने का संकेतक है. कामकाज में असमंजस रह सकता है. भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें. व्यर्थ के अवरोधों और आशंकाओं को हावी न होने लें. महत्वपूर्ण कदम उठाने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें. विरोधी सक्रियता बनाए रख सकते हैं. लापरवाही में विविध परिणाम प्रभावित हो सकते है.

कारोबार में सहजता बनाए रखें.योजनाओं की जानकारी साझा करने से बचें. वाणिज्यिक मामलों में सामंजस्यता रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएं. संतुलित ढंग से आगे बढ़ें. व्यापार में व्यवस्थित बने रहने का प्रयास रहेगा. सतर्कता से आगे बढ़ेंगे. व्यवस्था के प्रति समर्पण रहेगा. चर्चा संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. अहंकार में आने से बचें.

स्वास्थ्य: सेहत की चुनौतियां बनी रहेंगी. शरीरिक असहजताएं उभर सकती हैं. मौसमी सजगता बढ़ाएं.

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आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक रुटीन पर जोर दें. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएं. प्रलोभन में न आएं.

रिश्ते: घर में सहज रहें. रिश्तों में संवेदनशीलता रखें. बहस पर अंकुश रखें. करीबियों की सुनें.

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