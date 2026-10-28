scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Makar Tarot Rashifal 28 October 2026: भेंट संवाद पर फोकस रहेगा, जोखिम उठाने की सोच होगी

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 28 October 2026: महत्वपूर्ण मामलों में तेजी दिखाएंगे. विविध प्रयासों में गति लाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. भावनात्मक मामलों में सहज रहेंगे. भेंट संवाद पर फोकस रहेगा. जोखिम उठाने की सोच होगी.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर
नाइट आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए औरों से आगे निकलने में सहयोगी है. कार्यगति में तेज बनी रहेगी. पहल पराक्रम की भावना को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. व्यावसायिक संभावना को बल मिलेगा. सकारात्मकता और सक्रियता बढ़ेगी. प्रदर्शन प्रभावशाली बनाए रहेंगे. योजनाओं को बेहतर दिशा देंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखें.

आसानी से लोगों की बातों में नहीं आएंगे. सभी क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी दिखाएंगे. विविध प्रयासों में गति लाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. भावनात्मक मामलों में सहज रहेंगे. भेंट संवाद पर फोकस रहेगा. जोखिम उठाने की सोच होगी.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी. खानपान बेहतर रखेंगे. व्यक्तित्व पर बल होगा. अनुशासन बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

अधिकारी मददगार बने रहेंगे, प्रबंध कार्य गति पाएंगे
दबाव से बचें, समर्थन बनाए रखेंगे
करियर में मिलेगी तरक्की, आर्थिक लाभ बढ़ने के संकेत
नियंत्रण बढ़ा रहेगा,  तर्क तथ्य पर जोर देंगे
लक्ष्य होंगे पूरे, कामकाजी फैसलों में दिखेगा गजब का उत्साह

आर्थिक स्थिति: लाभ अपेक्षित बना रहेगा. कारोबार मजबूत रहेगा. बड़ों की सलाह मानेंगे. लक्ष्य रखेंगे.

रिश्ते: परिचितों संग यात्रा करेंगे. वातावरण सुखद होगा. मदद का भाव रखेंगे. चर्चा में आगे रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Dhanu Tarot Rashifal 28 October 2026: संतुलित प्रदर्शन बनाए रहेंगे, विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 28 October 2026: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे |
    Tula Tarot Rashifal 28 October 2026: मान सम्मान पर जोर दें, स्थिति का उचित आंकलन करें |
    Kanya Tarot Rashifal 28 October 2026: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 28 October 2026: आर्थिक कार्यों में प्रभावपूर्ण स्थिति रखेंगे, कार्यशैली में स्पष्टता रहेगी |
    Kark Tarot Rashifal 28 October 2026: इच्छित लाभ बनेंगे, उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 28 October 2026: संतुलित ढंग से आगे बढ़ें, व्यापार में बेहतर बने रहने का प्रयास रहेगा |
    Vrishabh Tarot Rashifal 28 October 2026: बड़ों का अनुपालन बनाए रखेंगे, रचनात्मक व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 28 October 2026: महत्वपूर्ण मामलों सक्रियता और सूझबूझ से काम लेंगे |
    Career Rashifal 28 October 2026 (करियर राशिफल): सिंह राशि वालों के लिए आज खुलेंगे तरक्की के रास्ते, जानें अपनी राशि का हाल
    Advertisement