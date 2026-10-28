Makar Tarot Rashifal 28 October 2026: भेंट संवाद पर फोकस रहेगा, जोखिम उठाने की सोच होगी

मकर

नाइट आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए औरों से आगे निकलने में सहयोगी है. कार्यगति में तेज बनी रहेगी. पहल पराक्रम की भावना को बढ़ावा मिलेगा. पद प्रतिष्ठा के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. व्यावसायिक संभावना को बल मिलेगा. सकारात्मकता और सक्रियता बढ़ेगी. प्रदर्शन प्रभावशाली बनाए रहेंगे. योजनाओं को बेहतर दिशा देंगे. नीति नियमों का पालन बनाए रखें.

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आसानी से लोगों की बातों में नहीं आएंगे. सभी क्षेत्रों में सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. वातावरण में अनुकूलन बना रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी दिखाएंगे. विविध प्रयासों में गति लाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि रहेगी. भावनात्मक मामलों में सहज रहेंगे. भेंट संवाद पर फोकस रहेगा. जोखिम उठाने की सोच होगी.

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी. खानपान बेहतर रखेंगे. व्यक्तित्व पर बल होगा. अनुशासन बढ़ाएंगे.

आर्थिक स्थिति: लाभ अपेक्षित बना रहेगा. कारोबार मजबूत रहेगा. बड़ों की सलाह मानेंगे. लक्ष्य रखेंगे.

रिश्ते: परिचितों संग यात्रा करेंगे. वातावरण सुखद होगा. मदद का भाव रखेंगे. चर्चा में आगे रहेंगे.

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