scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kumbh Tarot Rashifal 28 October 2026: सहकार की भावना बनाए रहें, अधिकारी सहयोगी होंगे

Aaj ka Kumbh (Aquarius) Tarot Card Horoscope, 28 October 2026: आर्थिक लेनदेन में संतुलन बना रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. छोटेपन का त्याग करें. विनम्रता से काम लें. सहकार की भावना बनाए रहें. अधिकारी सहयोगी होंगे.

Advertisement
X
aquarius horoscope
aquarius horoscope

कुंभ  
फोर आफ स्वार्ड्स
आज का दिन आप के लिए धैर्य बनाए रखेन और विनय विवेक से कार्य करने का संकेतक है. सूझबूझ से अवरोधों का हल निकालें. कार्य व्यापार में विवेक से निर्णय लें.घर में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप से बचेंगे. अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे. कम महत्व के विषयों से दूरी रखेंगे. व्यर्थ वार्ता से बचेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

कारोबारी विषयों में अनुकूल स्थिति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में सावधानी बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बनाए रखेंगे. आर्थिक लेनदेन में संतुलन बना रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. छोटेपन का त्याग करें. विनम्रता से काम लें. सहकार की भावना बनाए रहें. अधिकारी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य जांच में नियमित रखें. मौसमी सावधानी बढ़ाएं. सुबह और शाम सैर पर जाएं.

सम्बंधित ख़बरें

संतुलित प्रदर्शन बनाए रहेंगे, विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे
आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे
मान सम्मान पर जोर दें, स्थिति का उचित आंकलन करें
आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे
आर्थिक कार्यों में प्रभावपूर्ण स्थिति रखेंगे, कार्यशैली में स्पष्टता रहेगी

आर्थिक स्थिति: कारोबारी वातावरण में सहजता बनी रहेगी. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अवसर का इंतजार करें.

रिश्ते: लोग मददगार होंगे. भावनात्मक दबाव में नहीं आएंगे. व्यक्तिगत मामलों में मिश्रित स्थिति रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Makar Tarot Rashifal 28 October 2026: भेंट संवाद पर फोकस रहेगा, जोखिम उठाने की सोच होगी |
    Dhanu Tarot Rashifal 28 October 2026: संतुलित प्रदर्शन बनाए रहेंगे, विभिन्न अवसरों का लाभ उठाएंगे |
    Vrishchik Tarot Rashifal 28 October 2026: आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, अपनों के साथ सुखद पल बिताएंगे |
    Tula Tarot Rashifal 28 October 2026: मान सम्मान पर जोर दें, स्थिति का उचित आंकलन करें |
    Kanya Tarot Rashifal 28 October 2026: आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे |
    Singh Tarot Rashifal 28 October 2026: आर्थिक कार्यों में प्रभावपूर्ण स्थिति रखेंगे, कार्यशैली में स्पष्टता रहेगी |
    Kark Tarot Rashifal 28 October 2026: इच्छित लाभ बनेंगे, उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा |
    Mithun Tarot Rashifal 28 October 2026: संतुलित ढंग से आगे बढ़ें, व्यापार में बेहतर बने रहने का प्रयास रहेगा |
    Vrishabh Tarot Rashifal 28 October 2026: बड़ों का अनुपालन बनाए रखेंगे, रचनात्मक व्यवहार से सबका दिल जीतेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 28 October 2026: महत्वपूर्ण मामलों सक्रियता और सूझबूझ से काम लेंगे
    Advertisement