Kumbh Tarot Rashifal 28 October 2026: सहकार की भावना बनाए रहें, अधिकारी सहयोगी होंगे

कुंभ

फोर आफ स्वार्ड्स

आज का दिन आप के लिए धैर्य बनाए रखेन और विनय विवेक से कार्य करने का संकेतक है. सूझबूझ से अवरोधों का हल निकालें. कार्य व्यापार में विवेक से निर्णय लें.घर में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. अनावश्यक मामलों में हस्तक्षेप से बचेंगे. अफवाहों पर भरोसा नहीं करेंगे. कम महत्व के विषयों से दूरी रखेंगे. व्यर्थ वार्ता से बचेंगे. व्यक्तिगत मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे.

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कारोबारी विषयों में अनुकूल स्थिति बनाए रखेंगे. चर्चा संवाद में सावधानी बढ़ाएंगे. जिम्मेदारों से तालमेल बनाए रखेंगे. आर्थिक लेनदेन में संतुलन बना रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. छोटेपन का त्याग करें. विनम्रता से काम लें. सहकार की भावना बनाए रहें. अधिकारी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य जांच में नियमित रखें. मौसमी सावधानी बढ़ाएं. सुबह और शाम सैर पर जाएं.

आर्थिक स्थिति: कारोबारी वातावरण में सहजता बनी रहेगी. लाभ का प्रतिशत बढ़ा रहेगा. अवसर का इंतजार करें.

रिश्ते: लोग मददगार होंगे. भावनात्मक दबाव में नहीं आएंगे. व्यक्तिगत मामलों में मिश्रित स्थिति रहेगी.

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