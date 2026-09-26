Dhanu Tarot Rashifal 26 September 2026: वादविवाद पर अंकुश रखें, करीबियों को सुनें

धनु

द हर्मिट

आज का दिन आप के लिए आंतरिक उूर्जा पर भरोसा बनाए रखने और बाहरी अवरोधों में भी धैर्य से राह खोजने की कोशिश बनाए रखने पर जोर देने वाला है. आशंकाओं को हावी न होने दें. योजनाओं को लेकर अस्पष्टता रह सकती है. भय व भ्रम से बचें. कार्यगति प्रभावित हो सकती है. कारोबारी परिणाम प्रभावित हो सकते है. सहजता और सजगता बनाए रखें.

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वाणिज्यिक योजनाओं को साझा करने से बचें. कामकाज में जल्दबाजी न दिखाएं. निवेश के मौके बढ़े हुए रहेंगे. सामंजस्यता बनाए रखें. लेनदेन में स्पष्टता बढ़ाएंगे. विनय विवेक से कार्य करें. विविध कार्यों में संतुलित ढंग से आगे बढ़ते रहने पर जोर दें. जिम्मेदारियां को हर हाल निभाएं. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही से बचें.

स्वास्थ्य: शारीरिक असहजताएं उभर सकती हैं. मौसम संबंधी सजगता बढ़ाएं. रुटीन बनाए रहें.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक स्थितियों पर अंकुश रखेंगे. कारोबार पर नियंत्रण बढ़ाएं. लोभ में न आएं.

रिश्ते: घर में सहज रहें. रिश्तों में संवेदनशीलता रखें. वादविवाद पर अंकुश रखें. करीबियों को सुनें.

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