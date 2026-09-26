Tula Tarot Rashifal 26 September 2026: अपनों को साथ रखें, गेस्ट का आना बना रहेगा

तुला

टेन आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए लक्ष्य पाने तक विश्राम करने से बचने और मेहनत पर भरोसा बनाए रखने का संकेतक है. अपनी क्षमताओं को कम आंकने की भूल न करें. दबाव बढ़ा हुआ रह सकता है. महत्वपूर्ण मामलों को सहजता से आगे बढ़ाएं. नजदीकी वातावरण साधारण रहेगा. अधिकारों का संरक्षण बनाए रखें. कार्य के पूरे होेने तक आराम से बचें. सबका सम्मान बनाए रखें.

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रुटीन प्रस्ताव मिलेंगे. स्वयं पर आलस्य को हावी न होने दें. जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास रहेगा. कार्य व्यवहार में उत्साह बनाए रहें. परिचितों का समर्थन रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. करीबियों से चर्चा संवाद साधारण रहेगा. व्यर्थ के विचारों से प्रभावित होने से बचेंगे. महत्वपूर्ण मामलों सक्रियता और सूझबूझ रखें.

स्वास्थ्य: रहन सहन सामान्य होगा. खानपान पर ध्यान दें. आत्मविश्वास बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: व्यवसायिक लापरवाही से बचें. पेशेवरों से सामंजस्य रहेगा. कार्य लंबित न रखें.

रिश्ते: घर में सबका साथ बनाए रहेंगे. अपनों को साथ रखें. गेस्ट का आना बना रहेगा.

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