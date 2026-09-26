Singh Tarot Rashifal 26 September 2026: फोकस बढ़ाएं, मौसमी सावधानी रखें

सिंह

द डेथ

आज का दिन आप के लिए पुरानी बातों को त्यागकर नए प्रयासों पर फोकस बनाए रखने पर जोर देने वाला समय है. धैर्य से कार्य करें. रिश्तों में अनबन बढ़ने की आशंका बनी हुई है. करीबियों से अधिक अपेक्षाएं न रखें. कार्य व्यापार में सहजता से निर्णय लें. घर में सामंजस्यता बनाए रखें. नियमों के दबाव में नहीं आएं. अफवाहों पर भरोसा नहीं करें.

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अनावश्यक तर्क व जवाब देने से बचें. व्यक्तिगत मामलों में सक्रियता बढ़ाएं. परिवार के लोग सहयोगी होंगे. चर्चा संवाद में सावधानी बढ़ाएं. जिम्मेदारों से तालमेल बनाए रखेंगे. आर्थिक लेनदेन में संतुलन बना रहेगा. वाणिज्यिक विषयों में शुभता बनी रहेगी. सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. विनम्रता से काम लें. त्याग की भावना बनाए रहें.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य जांच में नियमित रखें. खानपान पर फोकस बढ़ाएं. मौसमी सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: कारोबार में दबाव रहेगा. आपसपा के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ सामान्य रहेगा.

रिश्ते: घर वाले मददगार होंगे. भावनात्मक दबाव में नहीं आएं. व्यक्तिगत मामलों में मिश्रित स्थिति रहेगी.

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