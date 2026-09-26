scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Singh Tarot Rashifal 26 September 2026: फोकस बढ़ाएं, मौसमी सावधानी रखें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 26 September 2026: जिम्मेदारों से तालमेल बनाए रखेंगे.  आर्थिक लेनदेन में संतुलन बना रहेगा.  वाणिज्यिक विषयों में शुभता बनी रहेगी.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह
द डेथ
आज का दिन आप के लिए पुरानी बातों को त्यागकर नए प्रयासों पर फोकस बनाए रखने पर जोर देने वाला समय है.  धैर्य से कार्य करें.  रिश्तों में अनबन बढ़ने की आशंका बनी हुई है.  करीबियों से अधिक अपेक्षाएं न रखें.  कार्य व्यापार में सहजता से निर्णय लें.  घर में सामंजस्यता बनाए रखें.  नियमों के दबाव में नहीं आएं.  अफवाहों पर भरोसा नहीं करें. 

अनावश्यक तर्क व जवाब देने से बचें.  व्यक्तिगत मामलों में सक्रियता बढ़ाएं.  परिवार के लोग सहयोगी होंगे.  चर्चा संवाद में सावधानी बढ़ाएं.  जिम्मेदारों से तालमेल बनाए रखेंगे.  आर्थिक लेनदेन में संतुलन बना रहेगा.  वाणिज्यिक विषयों में शुभता बनी रहेगी.  सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे.  विनम्रता से काम लें.  त्याग की भावना बनाए रहें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य जांच में नियमित रखें.  खानपान पर फोकस बढ़ाएं.  मौसमी सावधानी रखें. 
आर्थिक स्थिति: कारोबार में दबाव रहेगा.  आपसपा के प्रति संवेदनशील बने रहेंगे.  लाभ सामान्य रहेगा. 
रिश्ते: घर वाले मददगार होंगे.  भावनात्मक दबाव में नहीं आएं.  व्यक्तिगत मामलों में मिश्रित स्थिति रहेगी. 

सम्बंधित ख़बरें

आर्थिकी मजबूत रहेगी, बड़ों से सलाह लेंगे
रिश्तों का सम्मान करेंगे, अपनों पर नजर रखेंगे
खानपान अच्छा रहेगा,  व्यक्तित्व संवारेंगे
कामकाज में संतुलन रखें, सामंजस्यता बनाए रहें
सबका समर्थन पाने का प्रयास होगा, संबंधों पर फोकस होगा
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Kark Tarot Rashifal 26 September 2026: आर्थिकी मजबूत रहेगी, बड़ों से सलाह लेंगे |
    Mithun Tarot Rashifal 26 September 2026: रिश्तों का सम्मान करेंगे, अपनों पर नजर रखेंगे |
    Vrishabh Tarot Rashifal 26 September 2026: खानपान अच्छा रहेगा,  व्यक्तित्व संवारेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 26 September 2026: कामकाज में संतुलन रखें, सामंजस्यता बनाए रहें |
    Career Rashifal 26 September 2026 (करियर राशिफल): मीन राशि वालों के रिश्ते में मधुरता आएगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 26 September 2026: मीन राशि वालों को गुड न्यूज़ मिलेगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 26 सितंबर 2026: मेष राशि वाले बजट बनाकर चलें, जानें सभी राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 26 सितंबर 2026: आज 26 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    आज 26 सितंबर 2026 मीन राशिफल: विविध गतिविधियों में तेजी आएगी, सामंजस्य रखेंगे |
    कैप्टन अमदिंर का बीजेपी से मोहभंग? बोले- पंजाब में 60 साल का सियासी अनुभव, आज कोई पूछता नहीं
    Advertisement