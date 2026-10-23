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Dhanu Tarot Rashifal 23 October 2026: आज हर मोर्चे पर मिलेगी सफलता, अपनों का मिलेगा भरपूर साथ

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 23 October 2026: अपनों के साथ सहकार का भाव रखेंगे. सभी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. यात्राएं हो सकती है. अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. प्रस्तावों की अधिकता बनी रहेगी.

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sagittarius horoscope
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धनु
फोर आफ वांड्स

आज का दिन आप के लिए शुभ संकेतों को बढ़ाने वाला है. सकारात्मक सूचनाओं से उत्साहित रहेंगे. आसपास का वातावरण अनुकूल बना रहेगा. उूर्जावान व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. लाभ में अनुकूलता बनाए रखेंगे. पेशेवर संतुलित नजरिया रखेंगे. कारोबार के प्रयास बल पाएंगे. महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे.

अपनों के साथ सहकार का भाव रखेंगे. सभी मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आवश्यक यात्राएं हो सकती है. अपेक्षाओं को पूरा करेंगे. प्रस्तावों की अधिकता बनी रहेगी. जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है. जीवन जीने के ढंग में प्रभावी स्थिति बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत परिणाम अपेक्षा से बेहतर बनेंगे. सबका साथ समर्थन बना रहेगा. तेजी बनाए रखेंगे.

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स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. दोष दूर होंगे. खानपान उम्दा रहेगा. दिनचर्या नियमित रखेंगे.
आर्थिक स्थिति: वित्तीय स्पष्टता बढ़ाएं. विविध मामले अनुकूल रहेंगे. परिणाम सकारात्मक होंगे.
रिश्ते: घर में अतिथि आएंगे. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. सबको जोड़े रखने में सफलता पाएंगे.
 

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