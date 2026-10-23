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Kanya Tarot Rashifal 23 October 2026: कन्या वाले आज भावनाओं पर रखें काबू, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 23 October 2026: कन्या राशि वालों को आज धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है. कामकाज सामान्य रह सकता है, जबकि आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी होगी.

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virgo horoscope
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कन्या राशि
थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स

आज का दिन आपके लिए तर्कपूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संकेत दे रहा है. विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखें. अनुभव से सीख लेकर कार्य करें. परिणामों को लेकर सहजता दिखाएं. व्यर्थ की चिंता से बचें. लालच और दिखावे में न आएं. सहज गति से लक्ष्य की ओर बढ़ें. उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाएं. कामकाज का माहौल सामान्य रहेगा. लाभ की स्थिति औसत रह सकती है.

भावनात्मक पक्ष दबावपूर्ण रह सकता है. अनुबंधों में स्पष्टता बनाए रखें. विरोधियों के प्रति सजग रहें. प्रबंधन पर जोर बनाए रखेंगे. घर में सहज वातावरण रहेगा. विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करें. अलग-अलग कार्यों में बदलाव की कोशिश जारी रखें. लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें. समय पर कार्य पूरा करने का प्रयास करें.

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स्वास्थ्य: सेहत पर ध्यान दें. भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ सकती है. पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ें. अनुशासन बनाए रखें.

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आर्थिक स्थिति: कारोबार सामान्य बना रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएं. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें.

रिश्ते: भावनाएं जाहिर करने में जल्दबाजी न करें. परिस्थितियों को समझने पर ध्यान दें. रिश्तों का ख्याल रखें.

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