Meen Tarot Rashifal 23 October 2026: कामकाज में लापरवाही से बचें और नियमों का करें पालन

मीन

फाइव आफ स्वार्ड्स

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आज का दिन आप के लिए आकस्मिक बदलावों के साथ संतुलन बनाए रखने पर जोर देने वाला है. अपनों की भावनाओं को सम्मान बनाए रखें. करीबियों को हरसंभव साख रखने पर जोर दें. कार्य को सूझबूझ से करने का प्रयास बनाए रखें. परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार पर जोर दें. विरोधियों से प्रभावित होने से बचें. जल्दी व आवेश में आकर कोई कार्य न करें.

सावधानी से अपना पक्ष रखें. उधार के लेनदेन से बचें. नकारात्मक बातों से दूरी रखें. तथ्यों को अनदेखा न करें. कारोबार में ढिलाई न बरतें. विविध कार्याें में दबाव में न आएं. सहजता से आगे बढ़ते रहें. नीति नियमों का पालन करें. विरोधी की चाल में आने से बचें. धर्म का पालन बनाए रखें. कामकाज में लापरवाही न दिखाएं.

स्वास्थ्य: व्यवहार स्पष्ट रखें. स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ाएं. दिनचर्या व्यवस्थित बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति: वित्तीय मामलों में सावधान रहें. आर्थिक सूझबूझ बनाए रखें. कारोबार सामान्य रहेगा.

रिश्ते: सहज व्यवहार बनाए रखें. अपनों की सोच का सम्मान करें. जवाब देन में जल्दी न करें.

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