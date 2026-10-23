Kumbh Tarot Rashifal 23 October 2026: लक्ष्यों पर रहेगा पूरा फोकस, घर-परिवार में बना रहेगा उत्साह का माहौल

कुंभ

द एम्प्रेस

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आज का दिन आप के लिए प्राकृतिक वातावरण को बेहतर बनाए रखने और अपनों से शुभ संदेश साझा करने में सहयोगी है. करीबियों के साथ श्रेष्ठ संवाद बनाए रखेंगे. सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. विभिन्न कार्याें में तेजी बनी रहेगी. सहकार की भावना बनाए रहेंगे. लक्ष्य फोकस बढ़ा हुआ रहेगा. सहजता से कार्य साधेंगे. विविध विषयों में कलात्मकता बढ़ी रहेगी.

प्रतिभा से परिणाम बेहतर होंगे. सकारात्मक नजरिए से प्रभावित होंगे. संबंधों को बेहतर बनाए रखेंगे. व्यावसायिक सूझबूझ बढ़ेगी. महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भेंट होगी. उम्मीद के अनुरूप परिणामों से उत्साहित होंगे. लाभ एवं विस्तार के मामले बल पाएंगे. व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. अनुशासन से कार्य करेंगे. अनोखा करने का भाव रहेगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. खानपान में सुधार आएगा. व्यक्तित्व संवार पर बना रहेगा.

आर्थिक स्थिति: व्यावसायिक मामलों में रुचि बढ़ाएं. लोकप्रियता बढ़ेगी. जिम्मेदारी निभाएंगे.

रिश्ते: घर में सुख संचार रहेगा. करीबियों का विश्वास जीतेगे. दोस्तों का आगमन होगा.



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