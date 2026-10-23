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Makar Tarot Rashifal 23 October 2026: लक्ष्य होंगे पूरे, कामकाजी फैसलों में दिखेगा गजब का उत्साह

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 23 October 2026: बात मनवाने में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में अपेक्षित राह बनाएंगे. प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. दोस्तों से चर्चा बातचीत बढ़ाएंगे.

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capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर  
ऐस आफ कप्स

आज का दिन आप के लिए सभी क्षेत्रों में सकारात्मक स्थिति का परिचायक है. भावनात्मक संवाद में सहज होंगे. कामकाजी निर्णय लेने में उत्साह दिखाएंगे. कलात्मक सोच को बढ़ावा मिलेगा. रहन सहन में आकर्षण बना रहेगा. लोगों से तालमेल बढ़ाने में सफल होंगे. बात मनवाने में सफल रहेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में अपेक्षित राह बनाएंगे.
प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा. दोस्तों से चर्चा बातचीत बढ़ाएंगे.

आर्थिक विषय बेहतर रहेगा. घर में शुभकार्याें को बढ़ावा देंगे. व्यक्तिगत विषयों में पहल बनाए रखेंगे. भेंटवार्ता में सफलता पाएंगे. निजी मामलों में उत्साहित रहेंगे. सभी से सहज व्यवहार रखेंगे. आर्थिक मामलों को आगे बढ़ाएंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेंगे.

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सेहत के मामले सुधार पाएंगे, खान-पान पर ध्यान देंगे
नियंत्रण बढ़ाएं, सूचना मिलना संभव है


स्वास्थ्य: व्यक्तित्व को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य संवरेगा. खानपान पर फोकस रहेगा.
आर्थिक स्थिति: लक्ष्य पूरे होंगे. अधिकारों को बनाए रखेंगे. विभिन्न प्रयास पक्ष में बनेंगे.
रिश्ते: मेहमान आएंगे. आपसी सहयोग से खुशियां बढ़ेंगी. शुभ संचार बना रहेगा.
 
 

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