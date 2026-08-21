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Dhanu Tarot Rashifal 21 August 2026: बड़ों का सम्मान करें, अपनों की मदद करें

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 21 August 2026: बड़प्पन के भाव से कार्य करें. व्यवस्था के प्रति सहयोग समर्पण बढ़ाएं. अपनों का समर्थन बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे.

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sagittarius horoscope
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धनु
फाइव आफ पेंटाकल्स

आज का दिन आप के लिए आर्थिक प्रबंध पर फोकस बनाए रखने का संकेतक है. व्यावसायिक लेनदेन में भूलचूक से बचें. व्यक्तिगत संबंधों की अनदेखी न करें. करीबियों पर विश्वास बनाए रखें. छोटी बातों में नहीं आएं. बड़प्पन के भाव से कार्य करें. व्यवस्था के प्रति सहयोग समर्पण बढ़ाएं. अपनों का समर्थन बना रहेगा. परिवार के लोग सहयोगी होंगे.

कामकाजी मामले मध्यम बने रहेंगे. निवेश पर फोकस बनाए रखेंगे. अन्य लोगों की नकारात्मक बातों को अनदेखा करें. रिश्तों को समझने की कोशिश बनाए रखें. निजी विषयों में रुझान रहेगा. अनावश्यक बातों और तथ्यों कम ध्यान दें. सुविधाएं के बढ़ाने पर जोर रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने का भाव रहेगा. बड़ों का सम्मान करें.

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स्वास्थ्य: जांच बनाए रखें. स्वास्थ्य में ढिलाई से बचें. असहजता बढ़ सकती है. दूषित खानपान से बचें.
आर्थिक स्थिति: कारोबारी लक्ष्य पर फोकस रखें. वरिष्ठों की अनदेखी न करें. प्रतिभा पर भरोसा बनाए रखें.
रिश्ते: निजी संबंधों में विश्वास बढ़ाएं. औरों से अधिक अपेक्षा न रखें. अपनों की मदद करें. तालमेल बनाए रखें.

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