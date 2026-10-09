आज 9 अक्टूबर 2026 धनु राशिफल: नौकरी-कारोबार में तेजी आएगी, सफलता के नए मौके मिलेंगे

व्यावसायिक विषयों में सक्रियता बनाए रहेंगे. प्रबंधन के मामलों में आगे रहेंगे. पैतृक विषय गति लेंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे रहेंगे. लगन से लक्ष्य पाएंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. प्रशासनिक मामले हलचल में रहेंगे. पेशेवर उपलब्धियां हासिल करेंगे. उद्यमी तेजी बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता का भाव बना रहेगा. लाभ वृद्धि के अवसर रहेंगे. पदोन्नति के संकेत हैं. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग समर्थन पाएंगे. वार्ताएं पक्ष में रहेंगी.

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नौकरी व्यवसाय - पेशेवर परस्पर सहयोग व संतुलन रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बनेंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. सक्रियता से कार्य करेंगे. विभिन्न कार्यों से जुड़ाव बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति - महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. नीति नियम के पालन में सफल होंगे. शासन के कार्य पक्ष में बनेंगे. जिम्मेदारों से भेंट होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. उचित प्रस्ताव मिलेंगे.

प्रेम मैत्री - घर में समय देंगे. करीबियों से जरूरी बात कह पाएंगे. व्यक्तिगत मामले सुखकर बने रहेंगे. शुभकर सूचना मिल सकती है. प्रतिक्रिया में धैर्य दिखाएं. अपनों का सहयोग समर्थन पाएंगे. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवरेंगे. वाणी व्यवहार आकर्षक रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल - निर्णय में सहज रहेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि रहेगी. सामंजस्य बढ़ाएं.

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आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. तप ध्यान बढ़ाएं.



शुभ अंक : 2, 3 6 और 9

शुभ रंग : वासंती

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