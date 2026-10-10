आज 10 अक्टूबर 2026 मीन राशिफल: स्पष्टता से बात रखेंगे,  सहजता से आगे बढ़ेंगे

उद्योग व्यवसाय आकर्षक बना रहेगा. करीबियों के साथ बेहतर तालमेल रहेगा. परिवार में सुखद परिणाम बनेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे. नजदीकी संबंधों को मजबूत बनाएंगे. करीबियों से साझीदारी बढ़ाएंगे. उत्पादकता बढ़ाने की कोशिश रहेगी. करियर कारोबार में स्थिरता आएगी. बड़े लक्ष्य बनाएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. कार्ययोजनाओं को गति देंगे. साझेदारी से सफलता मिलेगी. प्रबंधन के कार्य सधेंगे. निजी मामले पक्ष में रहेंगे. आवश्यक कार्यों में पहल रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय- उत्पादन से संबंधी कार्यों में तेजी बनाए रहेंगे. उद्योग व्यापार में शुभता बढ़ेगी. सक्रियता बढ़ाएंगे. रुटीन पर जोर बनाए रखेंगे. उपलब्धियों से उत्साहित रहेंगे. व्यापार में संतुलन बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- साझा कार्यों में लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. सकारात्मक परिणाम पाएंगे. नेतृत्व क्षमता को बल मिलेगा. पूंजीगत मामले पक्ष में रहेंगे. हितलाभ बढ़त पर रहेगा. भूमि भवन के मामले संवार पाएंगे.



प्रेम मैत्री- दाम्पत्य खुशहाल बना रहेगा. प्रेम संबंधों में भरोसा बढ़ेगा. भावनात्मक मामले प्रभावी बनेंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. व्यवहार में सहज रहेंगे. साथी सहयोगी होंगे. मित्रों की मदद मिलेगी. प्रियजन से भेंट होगी. बड़प्पन बनाए रखेंगे. विनम्रता से काम लेंगे. स्वजनों से संबंधों को संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रभाव बढ़ेगा. स्पष्टता से बात रखेंगे. सहजता से आगे बढ़ेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्मरणीय पल बनेंगे. स्वास्थ्य समस्याएं शांत रहेंगी. सात्विकता बनाए रहें.

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आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें. नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. जवाबदेही स्वीकारें.

शुभ अंक : 1, 3, 6 और 8

शुभ रंग : फिरोजी

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